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Глава IBU прокомментировал критику в адрес Логинова 

Газета.Ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался относительно критики в отношении россиянина Александра Логинова, передает РИА "Новости".
Президент организации не видит высказываний в адрес России, которые могли бы быть рассмотрены комитетом по этике.
"Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определенные границы. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства", — заявил Далин в ответ на вопрос о негативе в сторону Логинова.
Биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как его допинг-проба в ноябре 2013 года показала положительный результата. После этого иностранные биатлонисты ни раз призывали спортсмена извиниться.
Ранее Драчев оценил состояние биатлона России как "не безнадежно больное".
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Биатлон , Александр Логинов , РИА Новости
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