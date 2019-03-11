Глава IBU прокомментировал критику в адрес Логинова

Президент организации не видит высказываний в адрес России, которые могли бы быть рассмотрены комитетом по этике.

"Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определенные границы. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства", — заявил Далин в ответ на вопрос о негативе в сторону Логинова.

Биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как его допинг-проба в ноябре 2013 года показала положительный результата. После этого иностранные биатлонисты ни раз призывали спортсмена извиниться.

Ранее Драчев оценил состояние биатлона России как "не безнадежно больное".