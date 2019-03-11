Стоило русскому биатлонисту выиграть медаль ЧМ, бомбануло у всех: украинцев, шведов, Мартена Фуркада

Взяв серебро в спринте, Александр Логинов снова попал под раздачу. Складывается впечатление, что он не выиграл медаль, а убил кого-то. Всем так хотелось поскорее обсудить этого русского с допинговым прошлым, что даже победа Йоханнеса Бе отошла на второй план.

О нем охотно высказывались биатлонисты, но каждый новый комментарий был похож на предыдущий. Можно уже цитатник смело печатать. Но изданию Dagbladet этого показалось мало, и они целенаправленно задавали спортсменам вопросы о прошлом Логинова, а те им не отказывали.

Себастьян Самуэльссон: «Мне бы хотелось, чтобы его здесь не было».

Йоханнес Бе: «ЭПО — это очень плохо. Но Логинов отбыл наказание. Я просто должен признать его возвращение».

Ветле Шостад Кристиансен: «Логинов отбыл наказание. Я не защищаю его поступок, но он отбыл наказание. Мне приходится полагаться на систему. Убийцы тоже иногда выходят из тюрьмы».

Тарьей Бе: «Я не уважаю то, что сделал Александр Логинов. Но я должен соблюдать правила, согласно которым он может снова участвовать в соревнованиях».

Они, как попугаи, повторяли одно и то же, но в пустоту. Логинову нет до этого дела. Смиритесь. Он целенаправленно отказался общаться с прессой, зная заранее, что если возьмет медаль, то очередная волна грязи начнет снова накрывать. Она и накрыла. Появились даже новички, которые возомнили себя вершителями судеб.

В издании Sport.ua настолько болезненно восприняли медаль россиянина, что не только прошерстили его прошлое, но и обвинили в краже медали у Дмитрия Пидручного, который стал четвертым в спринте. Над этим остается только смеяться. Правда, после вчерашнего провала Александра там неимоверно радовались. Им уже не нужны были никакие допинг-тесты россиянина. Да еще и Пидручный каким-то волшебным образом выиграл золото в преследовании.

Сам Дмитрий считает, что медаль Логинов заслужил и ничего против россиянина не имеет.

«Мне тоже неприятно, что люди, которые принимали допинг, выступают в гонках. Но он отбыл срок. Он выступает по правилам. Какие могут быть претензии?» — рассказал Пидручный «Чемпионату».

Да, он тоже признался, что не жалует спортсменов, которые были пойманы на допинге, но хотя бы не несет ахинею. Есть законы, и никуда от них не деться. Просто кому-то стоит начать их уважать, а не использовать возможность снова сказать очередную глупость про Логинова. Скажу по секрету, результаты выше от этого не станут.

И относится это, кстати, к Мартену Фуркаду и Себастьяну Самуэльссону тоже. После пасьюта обвинения посыпались и от француза, который в Эстерсунде выступает из рук вон плохо. Он намекнул, что упустил медаль из-за Логинова.

«Я допустил, чтобы меня усыпил темп Логинова, который был очень медленным на третьем круге», — цитирует Фуркада Skichrono.

Разве это нормально? На рубеже ты ошибся сам, а теперь ищешь виноватых. Похоже, что Мартен потерял в этом сезоне не только свое величие, победы, но и совесть. Ему теперь только и остается, что злиться и обсуждать других. Можно только посочувствовать.

После победы Дениз Херрман, которая тоже была поймана в свое время на допинге, Самуэльссон решил, что это несравнимые случаи. Мол, Дениз стала жертвой и была слишком молода, а Логинов принимал ЭПО целенаправленно.

«Это не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с Дениз. В идеальном мире я хотел бы, чтобы не было даже таких ошибок, которую допустила Херрман. Но, как я уже сказал, эти два случая сравнить невозможно», — приводит слова Самуэльссона «Чемпионат».

Швед уже давно оправдывает всех, кроме Александра. Мы привыкли. Но пока он тратит время на комментарии и болтается далеко за пределами призовых мест, Логинов сосредоточен на результате. И ему точно будет что вспомнить после этого чемпионата мира, а вот Себастьяну… Сомневаюсь.

Чемпионат в Эстерсунде не перевалил еще даже за экватор и у россиянина будет парочка шансов попробовать выиграть медаль. Если получится, то тогда все начнется заново и, увы, будет продолжаться, пока он не соберет пресс-конференцию и все не расскажет. А сейчас к нему будут относиться не как к своему. Но судя по железобетонному спокойствию Логинова, ему совсем и не хочется быть «своим». У Саши другие планы и это давно пора принять всей неискренней биатлонной семье.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин также прокомментировал критику в адрес Александра Логинова. По его мнению, все нормально!

«Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определенные границы. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства».

Но никто и не сомневался, что Даллин займет такую позицию по отношению к нам.