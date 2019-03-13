Губерниев сравнил бывшего тренера сборной России по биатлону с Моуринью

Комментатор оценил работу немецкого наставника шведской сборной по биатлону Вольфганга Пихлера.

«Остаётся лишь сожалеть, что ему не удалось добиться подобных успехов с нашей сборной. Бывает, что у тренера с одной командой получается, а с другой — нет. На мой взгляд, с российской командой творилось что-то немыслимое. Не стоит забывать, что у «тре крунур» большой тренерский штаб и очень мощный коллектив. Но сейчас Пихлер в очередной раз доказал, что является сильным наставником. Так что, как принято говорить, респект ему и уважуха», — отметил комментатор.

Кроме того Губерниев объяснил, почему немецкий специалист не добился таких же результатов со сборной России.

«Есть много факторов. У того же Жозе Моуринью с одной командой получалось, с другой — нет. Это касается любого наставника. Пихлер сейчас работает так, как никогда прежде в своей карьере. Две его предыдущие звёздные воспитанницы — Магдалена Форсберг и Хелена Экхоль — не выиграли олимпийское золото, а Эберг это уже удалось», — пояснил эксперт «Матч ТВ».

Ранее биатлонистка Кузьмина дала интервью Губерниеву, не произнеся ни единого слова.