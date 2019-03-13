Чемпионат мира по биатлону 2019, Россия снова без медалей, причины

Болгария с серебром, Фуркад не захотел бежать последний круг, Россия — с запахом медали. Вот вам и индивидуальная гонка на ЧМ.

Думы о своих баранах

«Логинов, Логинов… Достали уже со своим Логиновым всех. Заткнитесь, и думайте о биатлоне».

Реально — достали. Даже тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе. Он, к примеру, категорически не понимает, чего тут мусолить, потому и предлагает всем закрыть рты. Но на каждый роток, как известно, не всё можно накинуть, что и подтвердил Дмитрий Губерниев . «Есть, — говорит он, — тут один норвежский журналист, но мы на его всевозможный вой про допинг не реагируем».

Так что перед стартом индивидуальной гонки у мужчин про тему извинений, рукопожатий, уважения и всебиатлонной любви никто особо и не вспоминал. Фуркаду с Самуэльссоном впору было думать о своих баранах — турнир пока для обоих получался провальным, а без них никому карабкаться на броневик, видимо, не хотелось.

Никто на Логинова больше не давил.

Соль и боль

Конечно, нам хотелось ещё медаль. Зависела она исключительно от стрельбы, ведь ходом Саша на этом турнире вполне соответствовал лучшим биатлонным образцам настоящего времени. Вот бы попасть двадцать раз подряд — и дело сделано. У Никиты Поршнева и Александра Поварницына задачи на индивидуальную гонку были совсем другие. Не в том смысле, что они не собирались пройти четыре рубежа на ноль, нет. О медалях они не думали, нужно было просто выступить хорошо, заявить о себе на следующий сезон. Ну и Гараничев — соль и боль российского биатлона. Человек, способный на всё — как мы теперь знаем, вообще во всех смыслах.

Закончил почти всё?

И как раз Поршнев первым стартовал в гонке, так что добрых полчаса болельщикам волей-неволей пришлось бы следить исключительно за его свершениями, и только после этого до своего первого рубежа добрался бы Логинов. Поршнев довольно здраво передвигался по лыжне (его время перед заходом на рубеж смог улучшить лишь Самуэльссон, стартовавший 19-м), но на «лёжке» промахнулся первым же выстрелом… и ещё раз промазал на «стойке». Всё, можно было переключаться на Логинова. Он уже уехал на дистанцию, но до первой контрольной отсечки 2,8 км ещё не добрался. А когда добрался, уступал там 5,5 секунд лидирующему французу Детьё. К рубежу это отставание увеличилось вдвое, причём теперь уже от итальянца Хофера, но промах пятым выстрелом закончил если не вообще всё, то почти.

Осталась одна надежда

Гараничев бежал не хуже Фуркада. В былые времена это был бы комплимент запредельного уровня, ну а сейчас просто оба ещё до стрельбища проигрывали лидеру примерно 20 секунд. Зато Мартен промазал, а Евгений все попал. Итог — шестое место, в 18,5 секундах от Хофера.

Ну и после ещё одного промаха Логинова у нас в надеждах, получается, остался только Гараничев. Если с одной штрафной минутой ещё можно было на что-то рассчитывать, то с двумя — увольте. И вот эта наша надежда уверенно прошла второй рубеж и покинула стрельбище с третьим временем и всего в 13 секундах от Самуэльссона, который к этому моменту успел промазать на второй «лёжке». И, на секундочку, Фуркад и Бё имели по два промаха после двух рубежей.

Вот и все медали?

А чемпионом мира стал Пайффер. Вот так буднично, и задолго даже до третьей стрельбы Бё или Фуркада. Четыре ноля и хорошая скорость позволили ему выигрывать у всех своих преследователей больше минуты. Бё ещё один раз махнул мимо на «лёжке» и даже на медаль не претендовал. Если кто вдруг и мог помешать Пайфферу, то лишь латыш Расторгуевс, но ему предстояло бежать ещё полдистанции и два раза стрелять. За всем этим восхвалением немца едва не затерялись два промаха — Логинова и, что намного важнее, Гараничева. Больше сборная России на медали в этой гонке не претендовала? Или…

Счастье было близко

Гараничев чисто прошёл четвёртый рубеж и шёл по третьему времени Самуэльссона, проигрывая шведу всего три секунды. И ему мало было опередить шведа, нужно было, чтобы и Расторгуевс на последней «стойке» промазал минимум дважды. Потому что чистая стрельба принесла бы латышу золото, а один промах — серебро или бронзу. И латыш своё дело сделал — две штрафные минуты. А Гараничев — нет. Три секунды превратились в 20, а итоговое место россиянина — за пределами даже топ-6. Но главным неудачником стал не он, а дорогой наш друг Самуэльссон. Он уже наверняка видел себя с бронзовой медалью на шее, но тут появился Бё.

Фуркад — пешеход

Да, Бё, но старший. Он сумел справиться с мишенями на четвёртом рубеже, и сохранил силы на последний круг. Норвежец вёл битву за серебро с временем болгарина Илиева, но проиграл ему 0,4 секунды. Самуэльссону всё это было неважно — он в любом случае остался с «деревяшкой». И да, Фуркад решил не бежать последний круг. В том смысле, что он его прошёл пешком, проиграл даже Поршневу чуть ли не полминуты и финишировал с почти шестиминутным отставанием от победителя. Гараничев — седьмой, Логинов — 14-й. Молодёжь за пределами топ-30. С эстафетой всё будет в порядке.