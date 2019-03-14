Тюменский тренер осужден на четыре года за присвоение имущества биатлонистки

Тюменский тренер по биатлону Халий Альмуков осужден на четыре года условно за присвоение имущества австралийской спортсменки Люси Глэнвилл, передает "Советский спорт"

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Тюменской области, специалист тренировал биатлонистку с 2011 по 2014 год. Ее родители приобрели ей земельный участок с недостроенным домом рядом со спорткомплексом "Жемчужина Сибири".

Участок был оформлен на Альмукова и Глэнвилл в равных долях, но через три года специалист полностью переписал его себе. Под предлогом газификации дома он предложил австралийке подписать соответствующие документы. Не знающая русский язык Глэнвилл подписала бумаги, которые в итоге оказались доверенностью на передачу своей доли имущества другу Альмукова.

Суд оценил ущерб в размере 1,6 млн рублей. Помимо условного срока за мошенничество специалист оштрафован на 100 тысяч рублей.