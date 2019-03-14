Бё снова выиграл золото на чемпионате мира

Сборная Норвегии в составе Марте Ульсбю-Ройселанн и Йоханнеса Бё победила в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде. Норвежцы преодолели дистанцию за 35 минут 43,2 секунды. Серебро досталось итальянцам (+13,4), бронза — шведам (+20,0). В составе сборной России выступили Евгения Павлова Матвей Елисеев . Они заняли шестое место и проиграли лидеру 52,7 секунды. В активе российской команды на текущем первенстве пока только одна награда — серебряная медаль Александра Логинова в спринте. Для Бё это золото стало третьим на этом турнире. Чемпионат мира завершится 17 марта. Российский тренер присвоил себе дом биатлонистки и попал под суд, писал News.ru.