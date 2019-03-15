Тренер Фуркада не сумел найти причины плохого выступления на ЧМ

Тренер сборной Франции по биатлону Венсан Витозз прокомментировал неудачное выступление своего подопечного Мартена Фуркада на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

«Он не находит причин плохого выступления, и мы также не можем найти причины. В первую неделю турнира его организм реагировал хорошо, но после спринта возникли сложности с восстановлением, и мы вновь пережили то, с чем уже сталкивались в начале сезона», — цитирует Витозза Le Parisien.

Он также отметил, что Фуркад раздавлен, и ему не хватает уверенности в себе.

На проходящем чемпионате мира французский биатлонист не сумел завоевать ни одной медали на данный момент. В спринте он стал шестым. В гонке преследования он показал пятое время. А в индивидуальной гонке он финишировал на 39-м месте.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.