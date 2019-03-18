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Губерниев прошёлся по Гараничеву 

News.ru + ещё 188 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к биатлонисту Евгению Гараничеву. 31-летний спортсмен сначала отказался бежать в эстафете на чемпионате мира.
«Гараничев — не самый надёжный боец в эстафете, но применительно к этому сезону он доказал, что может здорово бегать. Если спортсмен не для эстафеты, то, может, ему урезать финансирование? Если не хочет бежать за команду, готовься за другие деньги», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
При этом телекомментатор отметил, что искренне порадовался бы за Гараничева, выиграй он медаль в масс-старте. По словам Губерниева, он переживает за каждого российского спортсмена.
«Не считаю, что мы должны превратить наших спортсменов в священных коров и не подтрунивать над ними. Хорошему спортсмену это будет только на пользу. А если спортсмен плохой, то на его место придёт хороший», — заключил Губерниев.
На чемпионате мира в Швеции, который завершился в Эстерсунде, сборная России взяла три медали, чего не случалось с национальной командой с 2011 года.
Ранее News.ru сообщал, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил шансы россиянина Александра Больгунова на Большой хрустальный глобус.
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Комментарии
Биатлон , Прочее , Евгений Гараничев , Дмитрий Губерниев
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