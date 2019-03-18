Губерниев прошёлся по Гараничеву

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к биатлонисту Евгению Гараничеву . 31-летний спортсмен сначала отказался бежать в эстафете на чемпионате мира.

«Гараничев — не самый надёжный боец в эстафете, но применительно к этому сезону он доказал, что может здорово бегать. Если спортсмен не для эстафеты, то, может, ему урезать финансирование? Если не хочет бежать за команду, готовься за другие деньги», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

При этом телекомментатор отметил, что искренне порадовался бы за Гараничева, выиграй он медаль в масс-старте. По словам Губерниева, он переживает за каждого российского спортсмена.

«Не считаю, что мы должны превратить наших спортсменов в священных коров и не подтрунивать над ними. Хорошему спортсмену это будет только на пользу. А если спортсмен плохой, то на его место придёт хороший», — заключил Губерниев.

На чемпионате мира в Швеции, который завершился в Эстерсунде, сборная России взяла три медали, чего не случалось с национальной командой с 2011 года.

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