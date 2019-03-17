Медаль, которая пахнет. Радоваться бронзе сборной России по биатлону смешно

Фуркада настигла карма за Логинова ? Не смешите. Тогда карма должна разорвать российский биатлон в клочья. За весь допинг, бред и абсурд.

В чём притягательная сила биатлона? Правильно, в том, что одна стрельба может изменить всё.

Ровно так произошло и в мужской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. На последнем рубеже великий и ужасный Мартен Фуркад промахнулся пять раз и ушёл на два штрафных круга. Фиаско разбитого француза мастерски воспользовался наш Александр Логинов. Трудовая, не без доли везения бронза сборной России в тяжелейшей гонке на тяжелейшем чемпионате. А дальше началось самое настоящее мракобесие.

«Фуркад поплатился за наговоры на Россию»

По реакции на итоги гонки можно было подумать, что Логинов победил с минутным отрывом и собрал на стадионе все российские флаги. Интернет поглотила атмосфера национального праздника. Вот только поводом для всеобщего экстаза стала не выстраданная бронза россиян, а провал Фуркада.

И ладно бы на француза обрушились только болельщики, убеждённые, что «Мартен свинья». Куда печальнее, что истерии поддались известные и заслуженные биатлонисты, занимающие сейчас серьёзные посты. «Довыпендривался», «поплатился за наговоры на Россию», «бог всё видит», «это карма» — это не подборка самых огненных комментариев читателей, а слова специалистов, в том числе президента Союза биатлонистов России. И от этого совсем грустно.

«Не надо никаких высказываний делать»

Глава СБР Владимир Драчёв сам назвал бронзу сборной России — подарком Фуркада. Вообще за подарки принято благодарить, но вместо «спасибо» Мартену Драчёв говорит о высшей справедливости: «Это за всё то, что он говорил против нас, этот подарок здесь на чемпионате мира произошёл. Бог же видит всё наверху». А ведь за спиной у самого Владимира Петровича долгая успешная карьера, и он не может не понимать, как тяжело выбираться из психологической ямы.

Но президент федерации находит другое объяснение провалу Фуркада: «Значит, Саша Логинов был прав: не надо нигде никаких высказываний делать». Действительно, неужто Фуркад не понимает очевидного. Жалеет теперь, что на правах лидера мирового биатлона выступал за чистый спорт. Наверняка сел после эстафеты и думает: «Эх, вот если бы меньше говорил про Логинова, был бы один штрафной круг. А если бы вообще молчал, то и Бё догнал бы». А если серьёзно, то ситуация вокруг Логинова и образовалась только потому, что он «не делал нигде никаких высказываний».

А где карма Логинова за допинг?

Допустим, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прав, и Фуркада реально настигла карма. Тем более, что порой его комментарии и поступки действительно пахли не очень. Но где тогда карма Логинова, пойманного на употреблении ЭПО? Два года дисквалификации? Так это по закону. А где по карме-то?

И уж совсем непонятно, если в биатлоне всё решает карма, то каким образом сборная России добежала до бронзы эстафеты? Истерика тренерского штаба, неготового назвать состав за день до эстафеты, самовольный отказ одного из лидеров команды выходить на старт — хотя бы этого достаточно, чтобы карма разнесла российский биатлон в пух и прах. Но вместо этого карма бьёт по Фуркаду.

Неприлично радоваться подачкам

Кто-то скажет, что отказ Гараничева от участия в эстафете в конечном итоге сработал сборной России на пользу. Мол, ещё неизвестно, как бы обстояли дела, не будь бойкота. Ну уж точно не хуже. Даже со штрафным кругом Женя не проиграл бы французу больше, чем Поршнев. Антон Шипулин , комментируя эстафету, восхитился мужеством и стойкостью Гараничева, который остался непреклонен, несмотря на уговоры тренерского штаба. Вот за этот абсурд должно прилетать по карме. За неосновной состав сборной на главном старте. За блестящий этап Елисеева, угробленный дебютантом Поршневым, вынужденным бежать из-за прихоти коллеги по сборной.

В итоге сборная России сама себя лишила борьбы за пьедестал, но смогла всё-таки за него зацепиться из-за ошибок Фуркада. Радоваться такой бронзе смешно, когда у нас были все шансы забраться выше. Ну или хотя бы взять бронзу самим, без подачек от соперников.