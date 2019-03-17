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Бывший тренер Фуркада объяснил причину неудач спортсмена 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Стефан Бутьо, ранее работавший личным тренером французского биатлониста Мартена Фуркада, называет неуверенность в себе причиной отсутствия высоких результатов у спортсмена.
«Он постоянно сомневается в своём физическом состоянии, это заставляет его сомневаться в стрельбе. Он не может переступить через это ощущение. Он никогда не знал неудач и сейчас находится в новой для себя ситуации, которую нужно принять и контролировать, но на данный момент это ему не удаётся», — цитирует тренера Euronews.
За время чемпионата мира Фуркад не завоевал ни единой медали, как в командных гонках, так и в индивидуальных стартах.
Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Линдстрём завершил карьеру в 29 лет.
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