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Пихлер был шокирован зарплатой в сборной России по биатлону 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России по биатлону и ныне наставник шведской команды Вольфганг Пихлер высказался о своей трудовой деятельности, передает ТАСС.
Немецкий специалист отметил, что его зарплаты в России была гораздо больше, чем в Швеции.
"Цифру, которую получал в России не назову, но зарплата была очень хорошей. В Швеции получаю намного меньше. Даже сравнивать сложно, в России у меня была просто суперзарплата. Но дело даже не в ней. В России я провел хорошее время", — отметил наставник.
По окончании сезона Пихлер решил завершить тренерскую карьеру.
Ранее Гараничев извинился за выступление на чемпионате мира.
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