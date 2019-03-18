Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов

Назван размер призовых биатлонистов на ЧМ-2019

Российские биатлонисты заработали 113,5 тысячи евро за седьмое место в медальном зачете чемпионата мира 2019 года, сообщает ТАСС

Биатлонный чемпионат мира нынешнего года прошел в шведском Эстерсунде и завершился накануне. Сборная России, завоевавшая три медали (две серебряные, одну бронзовую), стала седьмой в медальном зачете.