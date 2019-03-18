Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов

Российские биатлонисты заработали 113,5 тысячи евро за седьмое место в медальном зачете чемпионата мира 2019 года, сообщает ТАСС.
Биатлонный чемпионат мира нынешнего года прошел в шведском Эстерсунде и завершился накануне. Сборная России, завоевавшая три медали (две серебряные, одну бронзовую), стала седьмой в медальном зачете.
Больше других, 38,5 тысячи евро, призовых среди россиян заработал Александр Логинов, ставший вторым в спринте на 10 километров и третьим в эстафете 4×7,5 километра в составе мужской команды.
Второй по размеру призовых стала серебряная призерка масс-старта на 12,5 километра Екатерина Юрлова-Перхт (29,5 тысячи), третьей — не выигравшая медалей Евгения Павлова (12 тысяч), четвертое место поделили ставший третьим в эстафете Дмитрий Малышко и не выигравший медалей Евгений Гараничев (восемь тысяч).
Семь тысяч евро заработал призер эстафеты Матвей Елисеев, 4,5 тысячи — еще один призер эстафеты Никита Поршнев, по три тысячи — не выигравшие медалей Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.