Гараничев извинился за выступление на чемпионате мира

Россиянин Евгений Гараничев принес извинения за выступление на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, передает РИА "Новости" "Дорогие друзья! Простите меня за провал на чемпионате мира! Да, не все получалось, не все складывалось! Спасибо вам за поддержку, за веру, за переживания", — написал Гараничев в инстаграме. На мировом первенстве в масс-старте Гараничев лидировал до последнего огневого рубежа, на котором промахнулся четыре раза, а гонке преследования пробежал лишний штрафной круг. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что надо правильно воспитывать биатлонистов сборной России.