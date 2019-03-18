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Гараничев извинился за выступление на чемпионате мира 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Евгений Гараничев принес извинения за выступление на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, передает РИА "Новости".
"Дорогие друзья! Простите меня за провал на чемпионате мира! Да, не все получалось, не все складывалось! Спасибо вам за поддержку, за веру, за переживания", — написал Гараничев в инстаграме.
На мировом первенстве в масс-старте Гараничев лидировал до последнего огневого рубежа, на котором промахнулся четыре раза, а гонке преследования пробежал лишний штрафной круг.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что надо правильно воспитывать биатлонистов сборной России.
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