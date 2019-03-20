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Биатлонистов и богов призвали различать 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с пропуском трёх допинг-тестов россиянкой Маргаритой Васильевой.
Надо перестать смотреть на спортсменов, как на богов. Надо смотреть на них, как на работников. Выполнил работу — получи зарплату. Выполнил на 120%, получи премию, вот и всё, — сказал Нуждов "Р-Спорту".
Он добавил, что ответсвенность за пропущенные допинг-тесты лежат исключительно на самой Васильевой.
Биатлонистка, которая была претендентом на попадание в сборную России для участия в чемпионате мира-2019, была замечена в пропуске допинг-тестов. Это объяснили невнимательностью спортсменки при ведении таблицы в системе АДАМС.
Пойманная на допинге россиянка захотела нейтральный статус, писал News.ru.
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