Биатлонистов и богов призвали различать

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с пропуском трёх допинг-тестов россиянкой Маргаритой Васильевой

Надо перестать смотреть на спортсменов, как на богов. Надо смотреть на них, как на работников. Выполнил работу — получи зарплату. Выполнил на 120%, получи премию, вот и всё, — сказал Нуждов "Р-Спорту".

Он добавил, что ответсвенность за пропущенные допинг-тесты лежат исключительно на самой Васильевой.

Биатлонистка, которая была претендентом на попадание в сборную России для участия в чемпионате мира-2019, была замечена в пропуске допинг-тестов. Это объяснили невнимательностью спортсменки при ведении таблицы в системе АДАМС.

Пойманная на допинге россиянка захотела нейтральный статус, писал News.ru.