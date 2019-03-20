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Тарьей Бё назвал Логинова трусом 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бе снова не удержался от комментариев в сторону россиянина Александра Логинова, передает "Советский спорт".
Норвежец высказался относительно нежелание Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
"Считаю, что это проявление трусости. Ты должен говорить не только тогда, когда берешь медали. Ты должен также осмелиться встречать критические вопросы", — приводит слова Бё NRK.
Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на заключительный этап Кубка мира.
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