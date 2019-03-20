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СБР попросил IBU временно не перечислять им деньги 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Союз биатлонистов России (СБР) направил в Международный союз биатлонистов (IBU) письмо с просьбой до окончательного определения суммы взаиморасчётов не перечислять на счёт организации финансовых средств.
Мы даже написали в IBU письмо по поводу денег, которые мы должны выплатить, потому что постоянно получаем какие-то новые данные. То за одно заплати, то за другое. А ведь IBU каждой национальной федерации периодически перечисляет разные суммы за те или иные достижения. Так вот мы попросили руководителей IBU оставить у себя положенные нам деньги, пока они там не определятся, сколько же мы все-таки должны, — цитирует вице-президента СБР Алексея Нуждова РИА Новости.
Он отметил, что только после того, как IBU определится с размером необходимой для уплаты суммы, тогда и будет произведён расчёт. Также Нуждов добавил, что все пункты «дорожной карты», которые необходимы для восстановления статуса СБР в правах, выполнены.
Ни по одному пункту «дорожной карты» восстановления статуса СБР нас невозможно упрекнуть в каком-либо противодействии, — заключил он.
Вопрос о восстановлении статуса СБР будет рассматриваться на внеочередном конгрессе IBU, который запланирован на сентябрь 2019 года.
News.ru ранее сообщал о составе биатлонистов сборной России на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в норвежском Холменколлене.
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Биатлон , РИА Новости
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