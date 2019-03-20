Логинов прокомментировал допинговое прошлое

Российский биатлонист Александр Логинов ответил на вопросы норвежских журналистов о допинге, заявив, что не «совершает ошибок» в спорте. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на эфир NRK.

Логинов был дисквалифицирован на два года по обвинению в нарушении антидопинговых правил, его дисквалификация закончилась в конце ноября 2016 года.

Он заявил журналистам, что не может дать «полноценный ответ» на вопросы о допинговом прошлом. Он назвал себя здравомыслящим человеком, который серьезно относится в своей профессии.

«Я делал много ошибок в жизни, но во всем, что связано со спортом, я ошибок никаких не совершаю и не собираюсь совершать», — подчеркнул Логинов.

Он отметил, что ни одному спортсмену не доверяют на сто процентов. Спортсмен отметил, что он честен с самим собой.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что расстроен из-за победы Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира. Французский биатлонист подчеркнул, что не будет уважать Логинова, пока тот не извинится за допинг.

Российская сторона подала жалобу на Фуркада в комитет по этике IBU, но ее отклонили. Затем Фуркад критиковал Логинова еще несколько раз, к критике присоединился швед Себастьян Самуэльссон.

Позже Фуркад пояснил, что не доверяет Логинову, так как тот стал сильнее, вернувшись после дисквалификации. Самуэльссон заявлял, что не хотел бы видеть Логинова на Чемпионате мира в Эстерсунде.

Логинов до конца чемпионата мира отказался от общения с журналистами. Спортсмен завоевал «серебро» в спринте и стал бронзовым призером в эстафете в составе сборной России.