«Не общается — штрафовать»: Губерниев выдвинул требование спортсменам

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что спортсменов, отказывающихся от общения с журналистами, нужно штрафовать. Об этом сообщает портал «Калашников Media».

Губерниев отметил, что он принял бы решение о штрафах, если бы возглавил пресс-службу Союза биатлонистов России.

«Кто не общается — штрафовать. Не мне нужно, чтобы спортсмены общались со мной. <…> Это нужно людям», — заявил комментатор.

Он подчеркнул, что журналисты выступают в роли «проводников» между спортсменами и болельщиками.

«Те, кому надо, они общаются, слава Богу. А кому не надо, может они и не нужны на самом деле публике?» — сказал Губерниев.

По словам комментатора, ему «по барабану» общается ли кто-то с ним или его коллегами. Он подчеркнул, что беседы журналистов со спортсменами показывают по телевизору, а спонсоры приходят именно «под телевидение».

Ранее Губерниева критиковал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза. По его мнению, комментатор не помогает развивать биатлон и вообще вредит и российскому, и мировому биатлону, так как ему «нужны только скандалы».

Позже с критикой в адрес Губерниева выступил трехкратный чемпион мира, биатлонист Павел Ростовцев . Его возмутили визиты комментатора в гостиничные номера спортсменов. Он подчеркивал, что ни одна сборная не позволяет такого своим журналистам.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отмечала, что Губерниев — талантливый комментатор, который «часто переступает грань». Она заявляла, что российские лыжники на Чемпионате мира в Зеефельде не станут давать так много интервью, как биатлонисты, и «будут всячески сопротивляться» Губерниеву, так как лыжи — это не шоу, а спорт.