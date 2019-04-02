Драчёв высказался по делу Васильевой

Не хочу обсуждать тему Васильевой, потому что по ней делали и делаем больше всех. Ждём решения. В конце апреля будет заседание комитета IBU, который рассмотрит её дело, — сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что также была проведена беседа с президентом Международного союза биатлонистов (IBU). По его словам, комитет, который занимается делом Васильевой работает независимо от IBU. Он также отметил, что на данный момент Маргарита Васильева находится в списке на централизованную подготовку.

Васильева пропустила три допинг теста за 12 месяцев. По словам биатлонистки, она не смогла правильно заполнить информацию в системе ADAMS. Спортсменке грозит дисквалификация. Она направила объяснительное письмо в IBU.

Васильева в текущем сезоне дебютировала за сборную России на Кубке мира. В составе женской сборной она выигрывала эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.