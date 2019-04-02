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Драчёв высказался по делу Васильевой 

News.ru 4 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о ситуации, связанной с российской биатлонисткой Маргаритой Васильевой.
Не хочу обсуждать тему Васильевой, потому что по ней делали и делаем больше всех. Ждём решения. В конце апреля будет заседание комитета IBU, который рассмотрит её дело, — сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он добавил, что также была проведена беседа с президентом Международного союза биатлонистов (IBU). По его словам, комитет, который занимается делом Васильевой работает независимо от IBU. Он также отметил, что на данный момент Маргарита Васильева находится в списке на централизованную подготовку.
Васильева пропустила три допинг теста за 12 месяцев. По словам биатлонистки, она не смогла правильно заполнить информацию в системе ADAMS. Спортсменке грозит дисквалификация. Она направила объяснительное письмо в IBU.
Васильева в текущем сезоне дебютировала за сборную России на Кубке мира. В составе женской сборной она выигрывала эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
News.ru ранее писал, что биатлонист Антон Бабиков рассказал о проблемах со здоровьем.
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Биатлон , Зимние виды спорта , Владимир Драчев , Антон Бабиков , Маргарита Васильева
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