«Горячий поцелуй Кончиты»: Губерниев обратился к российским биатлонистам

Российским биатлонистам и лыжникам стоит забраться на гору, раздеться, прикрыть гениталии друг друга шлемами и сфотографироваться, считает журналист Дмитрий Губерниев

Вчера именно так поступили члены мужской сборной Швейцарии по биатлону. Соответствующие снимки в своем инстаграме опубликовал один из них — Беньямин Вегер

На одном из фото семеро спортсменов стоят лицом к камере и улыбаются, а на втором повернуты к камере спинами, а запечатлены в прыжке.

Несколько часов спустя те же фото в своем инстаграме опубликовал Дмитрий Губерниев, назвав «презентацию» швейцарцев искрометной.

«Еще не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула сборная Швейцарии по биатлону!» — прокомментировал он.

Кроме того, телекомментатор предложил российским биатлонистам и лыжникам сделать то же самое. Свою идею журналист сопроводил 59-ю эмодзи с обезьяной, прикрывшей свои глаза лапами, и хештегами #нахудойконец и #неплохополучилось.