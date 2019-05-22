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«Горячий поцелуй Кончиты»: Губерниев обратился к российским биатлонистам 

Рамблер + ещё 10 22 мая 2019
Российским биатлонистам и лыжникам стоит забраться на гору, раздеться, прикрыть гениталии друг друга шлемами и сфотографироваться, считает журналист Дмитрий Губерниев.
Вчера именно так поступили члены мужской сборной Швейцарии по биатлону. Соответствующие снимки в своем инстаграме опубликовал один из них — Беньямин Вегер.
На одном из фото семеро спортсменов стоят лицом к камере и улыбаются, а на втором повернуты к камере спинами, а запечатлены в прыжке.
Несколько часов спустя те же фото в своем инстаграме опубликовал Дмитрий Губерниев, назвав «презентацию» швейцарцев искрометной.
«Еще не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула сборная Швейцарии по биатлону!» — прокомментировал он.
Кроме того, телекомментатор предложил российским биатлонистам и лыжникам сделать то же самое. Свою идею журналист сопроводил 59-ю эмодзи с обезьяной, прикрывшей свои глаза лапами, и хештегами #нахудойконец и #неплохополучилось.
Комментарии10
Биатлон , Видео , Прочее , Дмитрий Губерниев , Беньямин Вегер , Кончита Вурст
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