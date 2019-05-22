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Драчев: Логинов пропускает первый сбор из-за свадьбы, Малышко — из-за болезни 

ТАСС + ещё 5 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов первый предсезонный сбор национальной команды в Алтайском крае пропускает по причине свадьбы, его партнер по национальной команде Дмитрий Малышко — по причине болезни. Об этом журналистам в среду рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Первый подготовительный сбор национальная команда начала 14 мая. На нем присутствуют основной, резервный и юниорский составы сборной страны.
"Кто вам сказал, что отсутствует половина состава? Причины отсутствия Логинов вы и сами знаете — у него недавно состоялась свадьба, мы позволили ему спокойно начать подготовку к сезона. Со сбора в Чайковском он уже будет работать с командой", — сказал Драчев.
"Малышко лечил горло, этот процесс завершился только в воскресенье. Он уже приступил к работе — недавно пробежал полумарафон", — добавил он.
Также глава СБР отметил, что призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев начал подготовку в Тюмени.
"Гараничев отпросился сам, мы возмущаться не стали. Он не лежит на диване, не отдыхает, а работает", — добавил он.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев , Дмитрий Малышко , Евгений Гараничев
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