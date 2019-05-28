Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры 

RT на русском + ещё 18 28 мая 2019
Фото: РИА Новости
Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр по биатлону Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
«В начале прошлого года мне пришлось прервать свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Это, наверное, был самый трудный период в моей жизни. Все это как-то собралось вместе, и я решила окончательно покончить с биатлоном», — написала 29-летняя биатлонистка у себя на странице в Facebook.
По словам Коукаловой, принятие решения далось ей непросто, но во время вынужденного перерыва она многое переосмыслила.
«Я вдруг поняла, где те истинные ценности, которые имеют смысл, а какие — нет. Осознала, что спортивные результаты или видимость какой-то воображаемой победы необязательно означают счастливую жизнь. Внезапно я почувствовала радость и счастье, мне не нужно было выигрывать гонки. Я начала испытывать эмоции от обычных вещей», — добавила спортсменка.
Габриэла также поблагодарила за поддержку своих близких и людей, которые встречались на её пути к вершине и верили в неё.
RT на русском: последние новости
Экс-биатлонист Шипулин выиграл праймериз по довыборам в Госдуму Драчёв биатлон Драчёв считает, что блат в российском биатлоне ушёл в прошлое Глава IIHF считает, что на ЧМ-2019 была лучшая сборная России за всё время
Комментарии
Биатлон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» назвал цену Рамоса
Михеев: «Будет тяжело пробиться в основной состав»
Рауль возглавит вторую команду «Реала»
Петербург сможет принять ЧМ-2022 по волейболу
Российский хоккеист стал гражданином Украины
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение