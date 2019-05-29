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Губерниев высмеял чешскую биатлонистку за «лицемерную» причину ухода из спорта 

Lenta.ru 19 часов назад
Фото: ТАСС
Журналист Дмитрий Губерниев в Instagram-аккаунте высмеял чешскую биатлонистку Габриэлу Коукалову за уход из спорта.
Губерниев написал, что перестал общаться со спортсменкой после того, как она «начала сходить с ума и странно себя вести». По его мнению, Коукалова тренировалась «как ломовая лошадь», а затем внезапно решила уйти из спорта. Губерниеву не понравилось то, как 29-летняя биатлонистка объяснила свое решение.
«Внезапно она почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки! Я просто валяюсь от смеха! Мои биатлонные тапочки ржут в голос! Вранье и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Тьфу на вас еще раз!» — подытожил журналист.
Коукалова объявила об уходе из спорта 28 мая. В интервью Sport.ceskatelevize она заявила, что настало время для нового этапа в жизни.
«Я почувствовала радость о того, что мне больше не нужно выигрывать гонки, поняла, что мнимая победа не делает жизнь счастливой», — рассказала спортсменка.
Коукалова является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/16. В ее активе также две серебряные медали сочинской Олимпиады. Игры в Пхенчхане спортсменка пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.
В ноябре 2017-го биатлонистка призывала отстранить россиян от Олимпиады в Южной Корее. Также она обвиняла отечественных биатлонистов в мошенничестве.
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Биатлон , Дмитрий Губерниев
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