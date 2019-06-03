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Зайцева: поднимаю вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве 

RT на русском + ещё 4 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что намерена поднять вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве.
«Это действительно очень тяжёлый технический вопрос. Да, сейчас строятся пневматические стрельбища, где с «воздушками» начинают работать дети, но таких стрельбищ, как в Тюмени и Ханты-Мансийске, у нас нет. Поднимаю вопрос о строительстве большого комплекса на территории новой Москвы и очень надеюсь, что соответствующая площадка для настоящих биатлонистов в скором времени появится», — сказала экс-спортсменка в интервью RT.
Она подчеркнула, что под настоящими биатлонистами имеет в виду тех спортсменов, которые работают не на пневматике, а на малокалиберной винтовке.
«К сожалению, на данный момент, в Москве идёт угасание этого направления, но я верю, что ситуацию можно исправить», — сказала Зайцева.
Ранее Дмитрий Губерниев напомнил экс-биатлонисту Антону Шипулину о его обязанностях в политике.
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Комментарии
Биатлон , Ольга Зайцева , Антон Шипулин , Дмитрий Губерниев
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