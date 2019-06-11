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Губерниев: почему наши биатлонисты такие нежные? 

Газета.Ru + ещё 5 11 июня 2019
Фото: РИА Новости
Российский комментатор Дмитрий Губерниев резко отозвался о российских биатлонистах, сообщает Sport24.
Губерниев выложил в своем инстаграме фото российских биатлонистов Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова, под которым задал неожиданный вопрос подписчикам.
"Друзья, в разгар лета пришла мысль! Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие? Прямо девицы красные! Почему?" — написал комментатор.
Ранее Матвей Елисеев рассказал, что Губерниев пытается манипулировать настроением фанатов.
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Биатлон , Максим Цветков , Александр Логинов , Матвей Елисеев , Дмитрий Малышко , Евгений Гараничев , Дмитрий Губерниев
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