Губерниев: почему наши биатлонисты такие нежные? 

Российский комментатор Дмитрий Губерниев резко отозвался о российских биатлонистах, сообщает Sport24.
Губерниев выложил в своем инстаграме фото российских биатлонистов Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова, под которым задал неожиданный вопрос подписчикам.
"Друзья, в разгар лета пришла мысль! Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие? Прямо девицы красные! Почему?" — написал комментатор.
Ранее Матвей Елисеев рассказал, что Губерниев пытается манипулировать настроением фанатов.