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«Тело парня нашли только через день»: в Крыму погиб биатлонист 

Рамблер + ещё 38 16 июня 2019
Фото: @artemiy.khasankaev
Стало известно имя спортсмена из Мурманска, погибшего во время утренней пробежки в Крыму. Им оказался член юношеской сборной России по биатлону —17-летний Артемий Хасанкаев.
«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева. Биатлонист из Мурманской области ушел из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму», — сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Ранее стало известно, что накануне утром группа спортсменов из Мурманска отправилась на пробежку из базы отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. Молодой человек 2001 года рождения с пробежки на базу не вернулся.
Как передает «Чемпионат», тренеры забеспокоились, что спортсмен так и не появился на базе. В 16:30 они обратились в службу спасения. В поисках приняли участие сотрудники службы спасения, полиции, пожарной охраны, кинологи «Россоюзспаса», водолазы и волонтеры из спасательного отряда Liza Alert.
Хасанкаева до наступления темноты искали в горах и в акватории Черного моря вблизи поселка. С рассветом спасатели возобновили операцию. Утром в воскресенье биатлониста нашли мертвым.
По одной из версий, причиной смерти стала остановка сердца. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели спортсмена. В частности, им предстоит выяснить, почему Хасанкаев свернул с привычного маршрута пробежки.
По словам президента Федерации биатлона Мурманской области Сергея Педько, спортсмена нашли на тропинке без следов насильственной смерти.
«Никто пока не знает и об обстоятельствах трагедии. Он убежал на тренировку, а тело парня нашли только через день», — сказал Педько, сообщает РИА Новости.
Артемий Хасанкаев был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 он занял 14-е место в индивидуальной гонке.
По итогам сезона 2018/19 Хасанкаев занимал третье место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России.
Комментарии15
Биатлон , МВД , РИА Новости
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