В СБР сообщили о кадровых перестановках в тренерском совете

В тренерском совете Союза биатлонистов России (СБР) сменился председатель.

Как сообщает ТАСС, правление СБР приняло решение, что Евгений Редькин сменил Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета.

53-летний Кугаевкий занял должность председателя тренерского совета СБР в 2018 году. Помимо этого он является главным тренером сборной Тюменской области.

49-летний Редькин является олимпийским чемпионом 1992 года. В последние годы он занимал должность вице-президентом Федерации биатлона Югры, также главным тренером сборной ХМАО.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели биатлониста Хасанкаева в Крыму.