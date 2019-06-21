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В СБР сообщили о кадровых перестановках в тренерском совете 

RT на русском + ещё 11 21 июня 2019
Фото: РИА Новости
В тренерском совете Союза биатлонистов России (СБР) сменился председатель.
Как сообщает ТАСС, правление СБР приняло решение, что Евгений Редькин сменил Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета.
53-летний Кугаевкий занял должность председателя тренерского совета СБР в 2018 году. Помимо этого он является главным тренером сборной Тюменской области.
49-летний Редькин является олимпийским чемпионом 1992 года. В последние годы он занимал должность вице-президентом Федерации биатлона Югры, также главным тренером сборной ХМАО.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели биатлониста Хасанкаева в Крыму.
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