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Биатлонист Гараничев подписал контракт с СБР 

RT на русском + ещё 7 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Бронзовый призёр Олипийских игр 2014 года Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на попавшую в распоряжение агентства копию соглашения.
Отмечается, что Гараничев подписал контракт после встречи с президентом СБР Владимиром Драчевым на сборе национальной команды в Чайковском.
В минувшем сезоне 31-летний Гараничев, занявший по итогам Кубка мира 15-е место, стал «героем» нескольких курьёзных ситуаций — опоздал на старт пасьюта на этапе КМ в США и перепутал количество штрафных кругов в гонке преследования на чемпионате мира.
В июне исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал, все члены национальной команды подписали контракты с организацией, а Гараничев отказался это делать.
Ранее в СБР сообщили о кадровых перестановках в тренерском совете.
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Биатлон , Владимир Драчев , Евгений Гараничев , Сергей Голиков
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