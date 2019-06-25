Российских биатлонистов жестко наказали за допинг

Автор статьи отмечает, что обвинения спортсменам были предъявлены в августе 2018 года.

«Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории», — приводит издание слова собеседника.

По данным ТАСС, кроме Печенкина и Чернышова WADA также расследует возможное употребление допинга олимпийскими чемпионами Светланой Слепцовой Евгением Устюговым , однако по ним решение ещё не принято.

Поводом для заведения дел в отношении российских спортсменов послужила информация, переданная WADA бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым.

Примечательно, что на момент старта разбирательства только Печёнкин и Чернышов оказались действующими спортсменами и были временно отстранены от участия в соревнованиях. Устюгов завершил карьеру после Олимпиады в Сочи в 2014 году, Слепцова ушла из спорта в 2017-ом.

Александр Печенкин является двукратным победителем Универсиады, а также чемпионом Европы 2015 года. Александр Чернышов несколько раз поднимался на пьедестал почёта в российских летних биатлонных соревнованиях, а на международных состязаниях значительных успехов не достигал.