Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российских биатлонистов жестко наказали за допинг 

Рамблер + ещё 38 10 часов назад
Биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов отстранены от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от своего источника. Запрет распространяется на ближайшие 4 года.
Автор статьи отмечает, что обвинения спортсменам были предъявлены в августе 2018 года.
«Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории», — приводит издание слова собеседника.
По данным ТАСС, кроме Печенкина и Чернышова WADA также расследует возможное употребление допинга олимпийскими чемпионами Светланой Слепцовой и Евгением Устюговым, однако по ним решение ещё не принято.
Поводом для заведения дел в отношении российских спортсменов послужила информация, переданная WADA бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым.
Примечательно, что на момент старта разбирательства только Печёнкин и Чернышов оказались действующими спортсменами и были временно отстранены от участия в соревнованиях. Устюгов завершил карьеру после Олимпиады в Сочи в 2014 году, Слепцова ушла из спорта в 2017-ом.
Александр Печенкин является двукратным победителем Универсиады, а также чемпионом Европы 2015 года. Александр Чернышов несколько раз поднимался на пьедестал почёта в российских летних биатлонных соревнованиях, а на международных состязаниях значительных успехов не достигал.
Комментарии3
Биатлон , Видео , Александр Чернышов , Александр Печенкин , Светлана Слепцова , Евгений Устюгов , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зубов включён в Зал хоккейной славы
Заканчивай с футболом: Бузова унизила Глушакова
Мельник завоевал серебро на Европейских играх
Жена Риксена обратилась к фанатам «Зенита»
Тетрадзе отреагировал на акции грузинских футболистов3
Видео
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение