Российских биатлонистов жестко наказали за допинг 

Биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов отстранены от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от своего источника. Запрет распространяется на ближайшие 4 года.
Автор статьи отмечает, что обвинения спортсменам были предъявлены в августе 2018 года.
«Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории», — приводит издание слова собеседника.
По данным ТАСС, кроме Печенкина и Чернышова WADA также расследует возможное употребление допинга олимпийскими чемпионами Светланой Слепцовой и Евгением Устюговым, однако по ним решение ещё не принято.
Поводом для заведения дел в отношении российских спортсменов послужила информация, переданная WADA бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым.
Примечательно, что на момент старта разбирательства только Печёнкин и Чернышов оказались действующими спортсменами и были временно отстранены от участия в соревнованиях. Устюгов завершил карьеру после Олимпиады в Сочи в 2014 году, Слепцова ушла из спорта в 2017-ом.
Александр Печенкин является двукратным победителем Универсиады, а также чемпионом Европы 2015 года. Александр Чернышов несколько раз поднимался на пьедестал почёта в российских летних биатлонных соревнованиях, а на международных состязаниях значительных успехов не достигал.