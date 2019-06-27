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Украинский биатлонист обрадовался дисквалификации россиян 

Газета.Ru + ещё 6 27 июня 2019
Фото: Газета.Ru
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал дисквалификации российских биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышова за нарушение антидопинговых правил, сообщает Sports.ru.
Благодаря этому решению Пидручный стал чемпионом Европы-2015 в эстафете и победителем Универсиады-2013 в смешанной эстафете.
"Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили", — написал биатлонист в своем инстаграме.
Ранее Анфиса Резцова посоветовала главе ОКР идти к Путину.
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Биатлон , Дмитрий Пидручный , Александр Чернышов , Александр Печенкин , Sports.ru
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