«Получают, что заслужили»: украинец обрушился на россиян

Ранее российские биатлонисты были отстранены от участия в крупных межнациональных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Запрет распространяется на ближайшие 4 года. При этом были аннулированы победы Чернышова и Печенкина на международной арене за последние несколько лет, в частности, последний лишился золотой медали, завоеванной на Универсиаде в 2013 году и звания чемпиона Европы 2015 года.

Свою реакцию Пидручный, который на вышеуказанных соревнованиях довольствовался серебряными наградами, разместил в сториз (на данный момент запись не доступна, однако скриншот публикации сохранился в статье «Газеты.ru» — прим. ред.). На снимке, изображены четыре член сборной Украины по биатлону с медалями в руках.

«Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили», — подписал фото Пидручный.

Поводом для заведения дел в отношении российских спортсменов послужила информация, переданная WADA бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым.

Примечательно, что на момент старта разбирательства только Печёнкин и Чернышов оказались действующими спортсменами и были временно отстранены от участия в соревнованиях. Устюгов завершил карьеру после Олимпиады в Сочи в 2014 году, Слепцова ушла из спорта в 2017-ом.