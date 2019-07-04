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IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой 

RT на русском + ещё 7 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
«Сегодня, 4 июля, мы были уведомлены о том, что решение об отмене слушаний перед вынесением вердикта по делу Маргариты было отменено. Всё это, конечно, сильно затягивается, потому что письмо, которое господин Кристофф Феддер (глава антидопинговой панели IBU — RT) пропустил, было отправлено почти месяц назад, 6 июня. С другой стороны, радует то, что они его вообще нашли», — приводит слова Лисина «Матч ТВ».
Он отметил, что впервые столкнулся по подобной ситуацией.
«Сейчас даже интересно, что скажут на слушаниях, когда мы укажем не только на семимесячную задержку в отправке уведомления о флажке, но и на и пропуск письма спортсменки, который, не укажи мы на него, привёл бы к нарушению её прав», — добавил представитель биатлонистки.
В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что IBU требует от Васильевой полностью оплатить затраты на слушание её допингового дела.
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Комментарии1
Биатлон , Прочее , Сергей Лисин , Маргарита Васильева
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