IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой

Журналист Сергей Лисин , представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.

«Сегодня, 4 июля, мы были уведомлены о том, что решение об отмене слушаний перед вынесением вердикта по делу Маргариты было отменено. Всё это, конечно, сильно затягивается, потому что письмо, которое господин Кристофф Феддер (глава антидопинговой панели IBU — RT) пропустил, было отправлено почти месяц назад, 6 июня. С другой стороны, радует то, что они его вообще нашли», — приводит слова Лисина «Матч ТВ».

Он отметил, что впервые столкнулся по подобной ситуацией.

«Сейчас даже интересно, что скажут на слушаниях, когда мы укажем не только на семимесячную задержку в отправке уведомления о флажке, но и на и пропуск письма спортсменки, который, не укажи мы на него, привёл бы к нарушению её прав», — добавил представитель биатлонистки.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что IBU требует от Васильевой полностью оплатить затраты на слушание её допингового дела.