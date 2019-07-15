Названа причина смерти российского биатлониста

Утром 15 июня 17-летний член юношеской сборной России по биатлону, уроженец Мурманска отправился на пробежку под Алуштой и не вернулся. Днем сообщение об этом поступило в службу спасения. 16 июня молодой человек был найден мертвым.

В Крыму биатлонист находился на сборах. Вместе с другими спортсменами он жил в пансионате «Рыбачье» в одноименном поселке.

Погибший был опознан тренером. Власти Мурманской области пообещали оказать родственникам Артемия Хасанкаева необходимую помощь, в том числе финансовую, среди прочего — оплатить перелет в Крым для сопровождения тела при доставке в родной регион. В итоге на полуостров отправился дядя спортсмена.

16 июня крымское управление СК инициировало доследственную проверку по факту смерти биатлониста. Сегодня по ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».