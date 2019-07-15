Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

Закончивший карьеру биатлониста олимпийский чемпион Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу. "Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в Государственную думу. Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей", — написал Шипулин на своей странице в Instagram. Биатлонист выдвинут от партии "Единая Россия" . В мае он выиграл праймериз с результатом 78,13% от числа пришедших. Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму 7-го созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174.