Финансовый вопрос: почему Логинов не подписывает контракт с СБР

Александр Логинов отказывается подписывать контракт с Союзом биатлонистов России. По данным источника, 27-летний россиянин не согласен с руководством федерации по условиям спонсорства, а также недоволен организацией сборов национальной команды.

Вопрос конфликта интересов Александра Логинова и руководства Союза биатлонистов России (СБР) стал проясняться. С этого года каждый член российской сборной обязан заключить с федерацией специальный договор, без которого спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях. В связи с этим все представители национальной командой уже поставили свою подпись в контракте, предложенном СБР. Кроме Александра Логинова.

27-летний биатлонист по-прежнему отказывается принимать условия, которые выдвигает главная отечественная биатлонная организация. СМИ выяснили, с какими именно пунктами не согласен уроженец Саратова.

По данным Sports.ru, Логинов до сих пор не может вместе с руководством СБР договориться по условиям спонсорских соглашений. Отмечается, что камнем преткновения является размещение спонсорских логотипов, а также финансовый вопрос. Так, в Союзе биатлонистов России намерены занять своими спонсорами главные позиции на экипировке спортсмена, а именно — на винтовке, правом плече и правой стороне шапки. Как утверждают источники, данные условия помогут федерации зарабатывать от 30 до 50 млн рублей в год.

Логинов в свою очередь с требованиями СБР не согласен. Биатлонист имеет личные контракты со спонсорами и намерен задействовать места для логотипов своих агентств, от которых он будет получать до 3 млн рублей за год.

Примечательно, что конфликт интересов с федерацией биатлона страны возник не только у Логинова, но и у других спортсменов. По словам еще одного члена национальной сборной — Дмитрия Малышко — в штыки требования СБР принял он и еще несколько биатлонистов. В частности, спортсмены оказались недовольны условиями проведения командных сборов, а именно организацией, обеспечением и их логистикой.

Несмотря на то, что Малышко выступил с заявлением от группы лиц российской сборной, называть имена несогласных с позицией СБР он не стал. Однако, как отмечает источник, биатлонисты направили общее письмо на имя президента организации Владимира Драчева , в котором выступили с коллективным мнением. В нем указывается, что спортсмены выставили руководству федерации ультиматум, согласно которому места для размещения логотипов их личных спонсоров должны быть отданы в распоряжение биатлонистов.

В противном случае члены сборной России готовы разорвать контракт с СБР в одностороннем порядке. Логинов же в свою очередь, чтобы избежать подобного, соглашение не подписывает вовсе.

Интересно, что Александр отказался принимать условия федерации еще в начале июня. С тех пор стороны в переговорах не продвинулись, хотя Драчев утверждал, что находится с биатлонистом в постоянном контакте и надеется на положительный исход в данном споре. Проблема возникла чуть позже, когда с открытым заявлением выступил новый руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин , занявший данный пост в конце июня. По словам функционера, Логинов обязан подписать договор с организацией, иначе выступать под его эгидой он больше не будет.

«Есть юридическое лицо — Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще.

Логинов — молодец, но не стоит думать, что он такой один. У нас есть много людей, которые в ближайшие годы могут стать такими же сильными. Поэтому Логинову лучше не выпендриваться. Я понимаю, что есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте», — приводит слова Редькина «Спорт-Экспресс».

В ответ на это личный тренер Логинова Александр Касперович обвинил главу тренерского совета СБР в давлении на спортсмена, а также посетовал на некорректное поведение функционера.

«Нельзя бросать такие вещи в медийное поле. Как бы эти высказывания не обернулись бумерангом в обратную сторону. Все, кто знают Логинова, прекрасно понимают: Саша никогда не ставил финансы на первый план. Вопрос разрешится. Не надо только раздувать из этого какую-то трагедию», — цитирует Касперовича «Спорт день за днем».

Ранее подписывать контракт с СБР отказывался Евгений Гараничев , ставший по итогам прошлого сезона в Кубке мира лучшим отечественным спортсменом после Александра Логинова. Однако спустя месяц переговоров биатлонист все-таки разрешил данный вопрос.

В случае с Логиновым вполне вероятно, что СБР придется пойти навстречу спортсмену, иначе российская сборная рискует потерять своего лучшего представителя среди мужчин. Это подтверждают результаты Александра в прошлом сезоне: второе место в личном зачете Кубка мира, две золотые медали, три серебра и пять бронзовых наград.