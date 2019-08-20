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Названа дата решения по допинговому делу биатлонистки Васильевой 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Международный союз биатлонистов (IBU) вынесет решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, к 30 августа.
Напомним, 28-летнюю Васильеву могут дисквалифицировать за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Сообщается, что независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), занимавшееся расследованием дела, отказалось принять объяснения россиянки о случайном характере пропуска третьего за последние 12 месяцев допинг-теста в феврале.
Антидопинговая комиссия IBU должна была вынести решение по этому делу еще в апреле 2019 года, однако его рассмотрение затянулось.
"Международный союз биатлонистов обещал дать ответ к 30 августа", — цитирует президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева ТАСС.
Ранее сообщалось, что в IBU признали ошибку в получении письма от Васильевой.
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