«Моя ошибка»: Шипулин о сокрытии ценных бумаг

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что не имел умысла скрывать ценные бумаги на сумму 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе. Об этом сообщается в заявлении Шипулина, опубликованного ТАСС.

«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось, — исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», — заявил Шипулин.

Шипулин отметил, что «потом и кровью» заработал эти деньги во время спортивной карьеры и не собирался их скрывать от ЦИК. Он также заявил, что никогда не скрывал, что «уверенно стоит на ногах», а в политику идет не из-за денег.