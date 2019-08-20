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«Моя ошибка»: Шипулин о сокрытии ценных бумаг 

Рамблер + ещё 6 10 часов назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что не имел умысла скрывать ценные бумаги на сумму 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе. Об этом сообщается в заявлении Шипулина, опубликованного ТАСС.
«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось, — исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», — заявил Шипулин.
31-летний бывший спортсмен баллотируется на довыборах в Государственную думу. На прошлой неделе в Центризбиркоме сообщили, что Шипулин не указал в декларации, что владеет ценными бумагами «Коммерцбанк АГ», облигациями ПАО «Сбербанк» и вкладом в ПАО Банк «ФК Открытие» на общую сумму 13,6 млн рублей.
Шипулин отметил, что «потом и кровью» заработал эти деньги во время спортивной карьеры и не собирался их скрывать от ЦИК. Он также заявил, что никогда не скрывал, что «уверенно стоит на ногах», а в политику идет не из-за денег.
Комментарии12
Биатлон , Антон Шипулин , ФК Открытие , Сбербанк России , Госдума , Центризбирком России
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