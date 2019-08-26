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Васильев: Драчев не стремится к компромиссу со спортсменами и допускает огромную ошибку 

Газета.Ru 26 августа 2019
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился своим мнением об идее возможного импичмента президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
"Я всегда верю во все хорошее. Надеюсь, ситуация разрешится позитивно. Любой конфликт не может длиться очень долго. Здравый смысл восторжествует. Стороны сядут и придут к общему решению. Это надо было сразу сделать. Выводить все это в общественное пространство — огромная ошибка", — цитирует Васильева "Спорт день за днем".
"Требования Драчева к спортсменам не совсем объективны. Как руководитель, я его понимаю, но надо находить компромисс. Он не стремится к компромиссу и допускает огромную ошибку", — добавил Васильев.
Российский биатлонист Александр Логинов отказывается подписывать соглашения с СБР, также недовольство высказали Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.
Ранее сообщалось, что СБР пригласил биатлонистов на заседание правления для обсуждения контрактов.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев , Дмитрий Малышко , Антон Бабиков , Евгений Гараничев , Дмитрий Васильев
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