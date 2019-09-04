Фуркад стал кандидатом в члены комиссии МОК

Фуркад стал кандидатом в члены комиссии спортсменов МОК

Французский биатлонист Мартен Фуркад вошел в число кандидатов в члены комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) от своей страны, сообщает Ski-Nordique.

На голосовании в Национальном олимпийском комитете Франции биатлонист обошел прыгуна с шестом Рено Лавильени.

Отмечается, что Фуркад сможет участвовать в выборах двух новых членов комиссии спортсменов МОК, которые состоятся во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

Ранее Фуркад рассказал о своем отношении к России.