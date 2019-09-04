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Фуркад стал кандидатом в члены комиссии спортсменов МОК 

Газета.Ru + ещё 4 13 часов назад
Фуркад стал кандидатом в члены комиссии МОК
Фото: РИА Новости
Французский биатлонист Мартен Фуркад вошел в число кандидатов в члены комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) от своей страны, сообщает Ski-Nordique.
На голосовании в Национальном олимпийском комитете Франции биатлонист обошел прыгуна с шестом Рено Лавильени.
Отмечается, что Фуркад сможет участвовать в выборах двух новых членов комиссии спортсменов МОК, которые состоятся во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.
Ранее Фуркад рассказал о своем отношении к России.
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