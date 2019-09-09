Шипулин победил на довыборах в Госдуму

Шипулин станет депутатом Госдумы

Шипулин — чемпион Олимпийских игр 2014 года в эстафете и чемпион мира 2017-го в том же виде состязаний. В конце 2018-го он объявил о завершении спортивной карьеры, в начале 2019-го — о намерении поучаствовать в довыборах в Госдуму от «Единой России»

8 сентября, в Единый день голосования, он сделал это по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 Свердловской области.

Согласно предварительным, по состоянию на 12:00 по московскому времени, итогам голосования, после обработки 100% протоколов экс-спортсмен получил чуть больше 46 тысяч голосов избирателей, 41,59%, выиграл выборы и станет депутатом Госдумы от 174-го округа.