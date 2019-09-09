Шипулин победил на довыборах в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин станет депутатом Госдумы. Таковы предварительные итоги довыборов. Они опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Шипулин — чемпион Олимпийских игр 2014 года в эстафете и чемпион мира 2017-го в том же виде состязаний. В конце 2018-го он объявил о завершении спортивной карьеры, в начале 2019-го — о намерении поучаствовать в довыборах в Госдуму от «Единой России».
8 сентября, в Единый день голосования, он сделал это по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 Свердловской области.
Согласно предварительным, по состоянию на 12:00 по московскому времени, итогам голосования, после обработки 100% протоколов экс-спортсмен получил чуть больше 46 тысяч голосов избирателей, 41,59%, выиграл выборы и станет депутатом Госдумы от 174-го округа.
Ближайший преследователь Шипулина, справедливоросс Алексей Коровкин, набрал 24,03% голосов. Третье место занял выдвинутый КПРФ Габбас Даутов с 13,81%. Все остальные кандидаты (от ЛДПР, «Яблока», «Зеленых» и «Коммунистов России») набрали менее 10% голосов.