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Олимпийский чемпион: переход в депутаты унижает Шипулина 

Газета.Ru + ещё 1 9 сентября 2019
Олимпийский чемпион: переход в депутаты унижает Шипулина
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении обладателя золотой медали Игр-2014 Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.
По мнению Васильева, экс-биатлонист мог стать отличным специалистом и передать опыт подрастающему поколению.
"Но Антон решил пойти по более легкому пути. Переход Шипулина в депутаты не то, чтобы странный, а даже унижает Антона. Как он сам не понимает этого, я не знаю. Мы должны только принять решение Шипулина и сожалеть", — цитирует Васильева РИА "Новости".
Шипулин победил в голосовании по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от "Единой России". Свои голоса за него отдали 41,59% избирателей.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова резко высказалась о депутатстве Шипулина.
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Биатлон , Антон Шипулин , Дмитрий Васильев , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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