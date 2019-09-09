Олимпийский чемпион: переход в депутаты унижает Шипулина 

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении обладателя золотой медали Игр-2014 Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.
По мнению Васильева, экс-биатлонист мог стать отличным специалистом и передать опыт подрастающему поколению.
"Но Антон решил пойти по более легкому пути. Переход Шипулина в депутаты не то, чтобы странный, а даже унижает Антона. Как он сам не понимает этого, я не знаю. Мы должны только принять решение Шипулина и сожалеть", — цитирует Васильева РИА "Новости".
Шипулин победил в голосовании по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от "Единой России". Свои голоса за него отдали 41,59% избирателей.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова резко высказалась о депутатстве Шипулина.