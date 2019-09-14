Домрачеву назвали предателем. Неужели она променяла родину

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
22:00
Валенсия Валенсия
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
19:30
Бавария Бавария
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
17:00
Норвич Сити Норвич Сити
Эвертон
Эвертон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
16:30
Унион Унион
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Герта
Герта
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Домрачеву назвали предателем. Неужели она променяла родину на китайские деньги? 

Чемпионат.com 7 часов назад
Домрачеву назвали предателем. Неужели она променяла родину
Фото: РИА Новости
Болельщики требуют лишить спортсменку звания героя страны. Даше даже пришлось оправдываться.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, четырёхкратная победительница Олимпиад Дарья Домрачева. Вряд ли в биатлоне много стран, которые отказались бы от помощи суперзвёздного семейного дуэта. Да и сам легендарный норвежец не скрывает, что у него было множество предложений, в том числе от ведущих команд. И тем не менее, Бьорндален и Домрачева выбрали… Китай. Супруги воодушевлены новым вызовом и полны энтузиазма развивать биатлон там, где далеко не все знают о его существовании. Наверняка Уле-Эйнаром и Дарьей движет не только желание помочь китайским товарищам, но и очень щедрое вознаграждение за азиатскую командировку.
В Беларуси увидели в поступке Домрачевой предательство.

«Счастливы поделиться опытом с китайскими атлетами»

Китайцы в зимних видах спорта, прямо сказать, не блещут. А отсутствие конкурентных результатов в богатых на медали лыжных гонках и биатлоне за 2,5 года до зимней Олимпиады в Пекине особенно печалит местных спортивных чиновников. Год назад норвежские специалисты были привлечены к работе с лыжниками, и вот пришло время пригласить иностранцев и в биатлон. Выбор китайской стороны пал на самого известного биатлониста всех времён и народов Уле-Эйнара Бьорндалена, а тот согласился работать только в паре со своей супругой Дарьей Домрачевой, чтобы не расставаться надолго с семьёй. Уле-Эйнар будет главным тренером сборной Китая, а Дарья возглавит женскую команду. «Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами», — отметил Бьорндален. Домрачева сообщила, что приоритетом в их с мужем предстоящей работе будет построение высокопрофессиональной команды и развитие потенциала каждого спортсмена.

Щедрое предложение и переезд в Монако

Несмотря на феноменальные достижения в биатлоне, ни у Бьорндалена, ни у Домрачевой тренерского опыта нет. Трудно поверить в то, что звёздной чете удастся за два сезона довести аутсайдеров Кубка мира до олимпийского пьедестала. Думается, они и сами это понимают. Другое дело, если перед ними и не стоит такая задача. Работа с чемпионами уровня Бьорндалена и Домрачевой в любом случае поспособствует профессиональному росту китайских биатлонистов, однако ожидать прорыва трудно. А если этого не случится, то к легендам биатлона может прикрепиться ярлык погнавшихся за деньгами. Конкретные суммы не разглашаются, но китайцы явно сделали Уле-Эйнару и Дарье очень щедрое предложение. Кстати, недавно стало известно о желании пары переехать в Монако, где облегчённая система налогообложения. Возможно, это просто совпадение, а, возможно, бывшие спортсмены действительно планируют заплатить меньше налогов с китайских заработков. Очень сомнительно, что сотрудничество китайской федерации и новоиспечённых тренеров продлится после Олимпиады. После домашних Игр финансирование, скорее всего, резко сократится, и оплачивать услуги звёзд первой величины у Китая уже не будет возможности. Так что на совершение великого китайского чуда у Бьорндалена и Домрачевой есть всего 2,5 года.

Домрачеву травят на родине

В Беларуси решение Домрачевой вызвало шквал критики. Люди в соцсетях и на сайтах СМИ называли её поступок непатриотичным, обвиняли в погоне за деньгами, советовали тренировать белорусскую команду и даже требовали лишить её звания «Герой Беларуси». Дарья ответила, что предложений от белорусской федерации у неё не было. При этом многие белорусские любители спорта отнеслись к новой работе четырёхкратной олимпийской чемпионки с пониманием и пожелали удачи. Интересно, что в Норвегии никому и в голову не пришло критиковать Бьорндалена. Напротив, там надеются, что в Китае Уле-Эйнар получит хороший тренерский опыт, который затем применит на благо норвежского биатлона. Да и в желании заработать титулованного биатлониста никто не обвиняет.

Лишь бы не было неловко

Чемпионат мира по летнему биатлону в Беларуси показал, что у сборной Китая, особенно у женской части, есть потенциал. Да и Домрачева с Бьорндаленом за долгие годы карьеры накопили огромный опыт, который поможет подтянуться китайским биатлонистам к лидерам. Кто знает, возможно Китай станет первым пунктом в большой тренерской карьере звёздного семейного подряда. Но пока кажется, что выгода Домрачевой и Бьорндалена от этого сотрудничества будет более ощутимой, чем у китайской стороны. Лишь бы большим чемпионам не пришлось бы потом вспоминать о работе в Китае с чувством неловкости.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Шипулин попал в Госдуму, выиграв выборы в Свердловской области Шипулин попал в Госдуму, выиграв выборы в Свердловской области Международный союз пятиборья назвал сборную России лучшей командой года Международный союз пятиборья назвал сборную России лучшей командой года Подчуфарова не выступит на летнем чемпионате России по биатлону Подчуфарова не выступит на летнем чемпионате России по биатлону
Комментарии3
Биатлон , Статьи , Уле-эйнар Бьорндален , Дарья Домрачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Урал» пошутил над «Спартаком» во время матча
«Урал» пошутил над «Спартаком» во время матча
«Спартак» снова проиграл в матче РПЛ
«Спартак» снова проиграл в матче РПЛ
В НХЛ определились с наказанием для Кузнецова
В НХЛ определились с наказанием для Кузнецова
Тренер «Сочи» оценил игру Заболотного
Тренер «Сочи» оценил игру Заболотного
В «Ювентусе» рассказали, где продолжит карьеру Манджукич
В «Ювентусе» рассказали, где продолжит карьеру Манджукич
Новости партнеров
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение