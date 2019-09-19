Тренер сборной России рассказал о кумовстве в спорте

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 5
Челси Челси
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 1
Герта Герта
Унион
Унион
1 2
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
19:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
17:00
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
16:30
Унион Унион
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
16:30
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
13:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
17:00
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Мне очень обидно». Тренер сборной России обвиняет биатлонистку 

Чемпионат.com + ещё 4 21 час назад
Тренер сборной России рассказал о кумовстве в спорте
Фото: РИА Новости
«Кумовство» в сборной, отстранение Васильевой, контракты в женской сборной — старший тренер Виталий Норицын честно рассказал обо всём.
В женской сборной России по биатлону летнее межсезонье проходит относительно спокойно. На фоне той бури с контрактами, которая разразилась в мужской команде, у девушек практически штиль. И даже новость о дисквалификации Маргариты Васильевой была воспринята всеми как-то буднично. Оно и понятно: все уже давно понимали, чем всё закончится. Основное внимание публики приковывал к себе старший тренер женской команды Виталий Норицын, которого обвиняли то в кумовстве, то в непрофессионализме. Впрочем, несмотря на все обвинения, свою работу наставник продолжает. В интервью «Чемпионату» он рассказал, что настроен работать в сборной до Олимпиады, поделился подробностями подготовки подопечных и, конечно, затронул горячие темы контрактов, Васильевой и конфликтов в команде.

«Никому ничего продавливать не пришлось»

— Виталий Викторович, на данный момент насколько вы довольны готовностью подопечных? После сбора в Белокурихе вы говорили, что все в абсолютном разном состоянии.
— Сейчас такого явно разброса, как в Белокурихе, нет. Если разная степень готовности в силу функциональных возможностей девочек, но в целом все шли по восходящей. На сборе в Тюмени перед летним чемпионатом России скорости были хорошие на развивающих тренировках.
— Вы хотели больше работы делать на высоких пульсовых зонах. Получилось?
— Да, всё идёт по плану. В Сочи мы в четвёртой и пятой зонах вообще не работали за исключением контрольной тренировки, а в остальное время делали аэробную работу. В Тюмени же мы провели много гликолитической работы.
— В межсезонье было много неспортивных разговоров вокруг сборной. Но главным образом вокруг мужской команды. Как удалось оградить от этого женскую сборную?
— Знаете, на сборе в Белокурихе все спортсменки получили на руки варианты контрактов. У кого есть личные спонсоры, написали заявление на имя президента СБР с просьбой о внесении изменений в договор. Все заявки были рассмотрены, и быстро найден устраивающий каждую сторону вариант. Оказалось достаточно одной встречи, чтобы решить абсолютно все вопросы. Не пришлось никому ничего продавливать. Да и не было больших разногласий. За основу был взят контракт, разработанный ещё в то время, когда президентом СБР был Михаил Прохоров.
— Мужская сборная жаловалась на неудобство логистики, срыв сбора. Женская команда просто перетерпела все неудобства?
— Видимо, не срыв сбора, а изменение места его проведения. Я не считаю, что это критично. Тут не на что жаловаться.
— Это действительно так и есть или вы стараетесь быть дипломатичным?
— Так и есть на самом деле. У нас сорвался сбор в Санкт-Петербурге, но нам тут же поменяли его на Ижевск, и это пошло только в плюс. Давно не был в столице Удмуртии — мне там всё понравилось. Жили в трёх отдельно стоящих коттеджах, у нас была своя столовая, всё тихо и спокойно. Мы были предоставлены сами себе.

«О чём говорить, когда человек проходит мимо и отворачивает голову?»

— Вокруг женской сборной была тишина, но с вашим именем связаны несколько громких заявлений — Андрей Падин обвинил вас в кумовстве, Ольга Якушова в отсутствии профессионализма. Вы спокойно относитесь к такому?
— Конечно, я прочитал всё, что они сказали. Комментировать мне нечего, поскольку считаю подобные дела внутренней кухней и не собираюсь публично отвечать. Люди выразили своё мнение, на что имеют полное право. Я просто стараюсь честно выполнять свою работу. Мои методы работы не подошли Ольге, но есть девочки, которым нравится со мной работать, они точно знают, что в команде им помогают, а не стараются навредить.
— Вы действительно с ней в Ижевске не здоровались?
— Как вы считаете, кто первым должен это сделать, если речь идёт об отношениях «тренер — спортсмен»? О чём можно говорить, когда человек проходит мимо и отворачивает голову? С кем здороваться? Кажется, я достаточно полно ответил на вопрос.
— Вполне. А что скажете про «друга Евгения Куваева» в сборной?
— Я уже отвечал на этот вопрос вашим коллегам из Sports.ru, но готов повторить ещё раз: в тренерской работе я опираюсь исключительно на профессиональные качества. Каким бы близким другом ни был человек, я не буду тащить его в сборную только из-за личных отношений. Мне важно, чтобы рядом была команда специалистов, которая будет работать, как единый механизм.
— Сейчас тренерский штаб можно считать механизмом?
— Да. Многие отмечают, что в этом году у нас очень дружная тренерская команда, хороший микроклимат в группе. Я имею в виду вообще всех сотрудников — и врачей, и массажистов.
— Какова роль Сергея Коновалова?
— Он является старшим тренером по группе «Б», ему отдана вся стрелковая работа. Он писал планы по стрелковой подготовке и для группы «А», и для группы «Б».
— Как восприняли высказывания Виктории Сливко, открыто поддержавшей Андрея Падина?
— Она же в первой команде и работает со мной. Я считаю, что её высказывания — эмоции, у нас с ней хорошие отношения. Мы же работали с ней ещё в то время, когда я только пришёл в женский биатлон. И потом, когда был перерыв, она со мной консультировалась. У нас всегда был нормальный контакт. Я никогда не буду против того, что у каждого человека своё мнение. Но, на мой взгляд, нужно задуматься, когда и как это мнение высказывать. Можно было напрямую обсудить все спорные вопросы со мной, мы бы поговорили и погасили все эмоции. Наверное, сейчас любой более-менее публичный человек является заложником своего времени, поскольку у нас очень большая медийность, которая порой мешает. Никогда отношения между спортсменом и тренером не будут гладкими, но это не значит, что нужно снимать орущего наставника и тут же выкладывать на всеобщее обозрение. Любую, повторю любую проблему можно решить.
— Вы можете гарантировать, что нет спортсменок, которые лишились бы места в сборной из-за неприязненных отношений с вами?
— На сто процентов таких нет. Я никогда не ставил межличностные отношения во главу угла. Для меня все спортсменки одинаковые. А в этом году ещё и нет явного разделения групп «А» и «Б», мы работаем вместе. Это значительно упрощает тренировочный процесс, а то раньше проскальзывало — это моя команда, это не моя команда.

«Мы повысили точность стрельбы Мироновой на 10 процентов»

— В Тюмени на сборах был полный состав?
— Не было Екатерины Юрловой, которая готовится самостоятельно, и Тамары Ворониной, которая работает со своим тренером Михаилом Шишовым. Мы с ним обсудили этот вопрос и пришли к мнению, что так будет лучше. Спортсменка в прошлом сезоне работала во второй команде, и мы не решили, что с личным тренером ей будет лучше. После чемпионата России она присоединится к основной группе и поедет с нами в Рамзау.
— Вы внесли небольшие изменения в тренировочный цикл. Они идут на пользу спортсменкам?
— Да, это видно. Мы же ещё в это межсезонье поработали со специалистом по двигательным стереотипам Игорем Манохиным. Познакомились с этим тренером-реабилитологом в Ижевске, он посмотрел на девочек, в частности, на Ульяну Кайшеву, на то, как её организм отвечает на некоторые упражнения. Смогли подкорректировать стабилизационный комплекс. У нас в команде собраны взрослые спортсменки, у которых уже давным-давно сформировал двигательный навык. Просто съёмкой и показом практически невозможно что-то поменять, мышечная память всё равно делает так, как было заложено. Поэтому пробовали работать на уровне двигательных стереотипов.
— Вы впервые прибегли к помощи такого специалиста?
— Да, впервые. Игорь Манохин — один из немногих специалистов высокого класса в России. Он работал с нами в Ижевске, а теперь помогает дистанционно. Снимаем спортсменку на видео, отправляем ему, а он смотрит — продолжает ли организм блокировать то, что мы пытаемся убрать, и что нужно делать дальше, возможно, какое-то новое подводящее упражнение.
— Что со стрельбой Светланы Мироновой? Есть улучшения?
— Если брать тренировки любого плана — низкоинтенсивный тренинг, высокоинтенсивный тренинг, стрелковые тесты, то мы повысили количество точных попаданий на 10 процентов. Но важно понимать, что можно довести с 80 до 90 процентов, и тогда будет один эффект, выход на элитный уровень, а можно двигаться с 73 процентов, как в случае со Светланой.
— В нашей сборной есть спортсменки, которые стабильно стреляют за 90 процентов?
— Есть, конечно. Леонид Гурьев говорил, что у нас десять девочек на тестах набрали по 500 и выше очков. Это тот уровень, который позволяет говорить о хорошей стрельбе. В прошлом сезоне три девочки стреляли в Кубке мира за 90 процентов, но при этом и в тренировках показывали значительно больший процент.

«Спортсмены должны сами понимать, как общаться, что и где говорить»

— Тренер юниорской сборной России по лыжным гонкам Александр Кравченко собирает у спортсменов смартфоны на ночь. Вы такое не практикуете?
— Именно так я и работал в юниорской команде. Сначала предупреждали, что выход в интернет после 23 часов будет иметь последствия. Потом несколько раз пришлось забирать, по одному-два дня спортсмены оставались без смартфонов. После ужина давали позвонить, пообщаться с родными и вновь забирали. Сейчас такой практики нет. Каждая спортсменка должна понимать, для чего находится в команде и как важно соблюдать режим. Именно тренировочный график диктует необходимость полноценного восстановления. Кто предпочтёт подольше посидеть в сети, а наутро не будет готов к нагрузке, получит проблему, которая начнёт разрастаться. Я много раз беседовал с девочками на тему правильного графика, правильного питания.
— Ответная реакция есть?
— Есть, что меня не может не радовать.
— Вы проводите со спортсменками какие-то беседы на тему общения с болельщиками в соцсетях? Евгения Павлова, Виктория Сливко очень жёстко зарубались с болельщиками.
— Они все взрослые люди. Должны сами понимать, как общаться, что и где говорить. Воспитывать их бесполезно. Мы можем подсказать, что правильно, а что нет, но указывать не можем.

«У нас же не футбол, чтобы в середине сезона тренера поменять»

— Какие гонки станут решающими в плане отбора на предновогодние этапы Кубка мира?
— Критерии попадания в команду известны — спортсменки отбираются по очкам в рейтинге. Но в команде есть, например, Екатерина Юрлова, которая является призёром чемпионата мира в личной гонке в прошлом сезоне. Её место не подвергается сомнению. С началом сезона она присоединится к команде. А на Кубок мира поедут те, кто лучше выступит в двух спринтерских гонках перед первым этапом.
— Где пройдут эти контрольные гонки?
— Пока вопрос открыт. Но вариантов два — либо в Бейтостолене, либо в Тюмени. Всё зависит от финансовых обстоятельств. Это будет не раньше 15 ноября. Ни одной летней гонки мы в расчёт брать не будем.
— Если Екатерина Глазырина отберётся в команду, есть риск, что отношение к ней будет такое, как к Александру Логинову?
— Давление на неё, конечно, будет, в этом нет никаких сомнений. Тут уже всё будет зависеть от того, насколько она сама сильна психологически, готова ли она это терпеть и не сорваться.
— Теперь уже ясно, что на Маргариту Васильеву рассчитывать не приходится. Кто виноват в этой ситуации?
— В данном случае это исключительно вина спортсмена. Мне очень обидно, что так произошло. У Васильевой очень большие возможности. Она очень хорошо работала со сборной Красноярского края, готовилась к сезону, но…
— Из-за её наказания будут пересчитаны очки в Кубке наций.
— И мы лишимся квоты в шесть спортсменок. Признаюсь, была идея шестым номером всегда брать молодую спортсменку, чтобы накатывать в Олимпиаде в Пекине. Теперь же это практически невозможно будет сделать.
— Руководство СБР ставило условия, при которых контракт с вами будет продлён, а при каких досрочно разорван?
— У нас же не футбол, чтобы в середине сезона тренера поменять. Речь идёт о том, что нынешний тренерский штаб будет работать до окончания Олимпиады-2022. Выстраивание команды в биатлоне очень кропотливый процесс, при котором спортсмены и тренеры привыкают друг к другу. Не может быть одинаковой реакции на разные нагрузки, которые дают разные тренеры. Нужно достаточно много времени, чтобы выучить спортсмена.
 — Представим ситуацию, при которой у женской сборной России ни одного призового места на этапах Кубка мира и чемпионате мира в Антхольце. Вы сами как к этому отнесётесь?
— Это будет только моя ошибка. Иначе и быть не может. Но я настроен работать как минимум до весны 2022 года. И весь тренировочный план выстроен именно под это.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая – зачем? Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая – зачем? Губерниев — Шипулину: кнопку сам жмёшь? Губерниев — Шипулину: кнопку сам жмёшь? Представитель Васильевой — о дисквалификации: это решение слишком жёсткое Представитель Васильевой — о дисквалификации: это решение слишком жёсткое
Комментарии10
Биатлон , Александр Логинов , Сергей Коновалов , Тамара Воронина , Виталий Норицын , Виктория Сливко , Екатерина Глазырина , Андрей Падин , Леонид Гурьев , Ульяна Кайшева , Игорь Манохин , Ольга Якушова , Светлана Миронова , Екатерина Юрлова , Евгения Павлова , Михаил Прохоров , Маргарита Васильева , Александр Кравченко , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Провал и удар по имиджу России»
«Провал и удар по имиджу России»2
Встреча с ГИБДД: Кержаков лишился 70 тысяч
Встреча с ГИБДД: Кержаков лишился 70 тысяч8
Нурмагомедов описал свою весогонку
Нурмагомедов описал свою весогонку
Нашлась женщина, подкармливавшая Роналду бургерами
Нашлась женщина, подкармливавшая Роналду бургерами
Дембеле вернулся к тренировкам
Дембеле вернулся к тренировкам
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение