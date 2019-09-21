Австрийская полиция погубила невиновного Шипулина. Им всё сойдёт с рук

Расследование в отношении российских биатлонистов оказалось пустышкой. Нам не привыкать.

История знает множество случаев, когда невиновные десятилетиями сидят в тюрьме или даже подвергаются смертной казни. Порой справедливость всё-таки удаётся восстановить, с незаконно осужденных снимают обвинения, но уже слишком поздно. Что-то подобное произошло и с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным . Лучший российский биатлонист последних лет смог выстоять после недопуска на главные соревнования в карьере и нашёл в себе силы продолжить карьеру. Но вновь увидеть Антона на крупном старте так и не довелось. Громкие обвинения австрийской полиции окончательно надломили нашего чемпиона. А сейчас выясняется, что все обвинения в адрес Шипулина были ложными. Карьеру российского биатлониста сгубили походя. Как будто, так и надо.

«У меня опустились руки, три дня не выходил из комнаты»

Алексей Волков, Ирина Старых и В декабре 2018 года в расположение сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Неожиданный вечерний визит состоялся в рамках расследования Центральной прокуратуры уголовных экономических преступлений и коррупции Австрии по факту использования российскими спортсменами запрещённых препаратов на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. Среди подозреваемых оказались биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев Александр Логинов , а также пять членов тренерского и медицинского штаба сборной России.

Тогда Шипулин назвал происходящее «безосновательным бредом» и «охотой на ведьм», а спустя две недели созвал пресс-конференцию, на которой объявил о завершении карьеры. Антон не скрывал, что именно действия австрийкой полиции вынудили его принять тяжёлое решение об уходе из спорта: «Из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Я не выходил из комнаты три дня, старался отвлекать себя тренировками, но это не помогало». Спустя несколько дней Шипулин назвал инцидент с обвинениями в свой адрес последней каплей: «Основной и последней точкой был приход австрийской полиции. Я понял, что на этом всё не закончено. Тебе в любой момент могут сказать: „Антон, вы отстранены по подозрению“. А ради чего я потратил лучшие годы? Я жертвовал ими ради того, чтобы участвовать в чистом, профессиональном, справедливом спорте. Сейчас я этого спорта не вижу».

Все свободны. Все довольны?

Подозреваемым в употреблении допинга россиянам грозило не только временное отстранение, но и реальный тюремный срок. Однако в итоге Международный союз биатлонистов так и не получил доказательств вины россиян, а потому не нашёл оснований для их отлучения от биатлона. А спустя девять месяцев президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов. Хорошо, что всё так закончилось. Австрийская полиция получила информацию о нарушениях в сборной России, провела расследование, не нашла доказательств и сняла обвинения. Просто идеальная работа судебной системы, разве нет? Лидеры нашей команды Логинов и Гараничев теперь могут не опасаться поездок на европейские этапы. Наверняка огромные камни свалились с плеч Волкова и Старых, претендующих на место в главной команде. Редкий для российского спорта хэппи-энд допинговой истории. Все довольны, можно жить дальше. Но как быть с Шипулиным?

Шипулина доломали на ровном месте

За девять месяцев, пока велось расследование, Антон сосредоточился на политической карьере и за несколько дней до снятия обвинений был избран в Госдуму РФ . Разумеется, о его возвращении на лыжню и речи нет. Тем более, по его же словам, нельзя быть уверенным, что подобная история не повторится. Жаль, конечно, что мы так и не увидели, к чему привело тяжёлое решение Шипулина продолжить карьеру, принятое в октябре 2018 года. Большинство специалистов предполагало, что ему не удастся вернуться на лидирующие позиции, но теперь нам остаётся об этом только гадать.

Возможно, Шипулину действительно надо было уйти после скандального и необоснованного недопуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане. И в этом плане австрийская история только ускорила неизбежное и избавила болельщиков, да и самого спортсмена от мучений и разочарований. Семья получила мужа и отца, а Госдума — ещё одного спортсмена.