Австрийская полиция погубила невиновного Шипулина

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Бёрнли Бёрнли
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Байер Байер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
Зенит
Зенит
19:00
Рубин Рубин
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
17:00
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Байер
Байер
16:30
Унион Унион
Герта
Герта
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
16:30
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
18:30
Астон Вилла Астон Вилла
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
13:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
17:00
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Уотфорд Уотфорд
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Байер Байер
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Бавария Бавария

Австрийская полиция погубила невиновного Шипулина. Им всё сойдёт с рук 

Чемпионат.com + ещё 9 1 час назад
Австрийская полиция погубила невиновного Шипулина
Фото: Richard Bord/Beata Zawrzel/Getty Images
Расследование в отношении российских биатлонистов оказалось пустышкой. Нам не привыкать.
История знает множество случаев, когда невиновные десятилетиями сидят в тюрьме или даже подвергаются смертной казни. Порой справедливость всё-таки удаётся восстановить, с незаконно осужденных снимают обвинения, но уже слишком поздно. Что-то подобное произошло и с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. Лучший российский биатлонист последних лет смог выстоять после недопуска на главные соревнования в карьере и нашёл в себе силы продолжить карьеру. Но вновь увидеть Антона на крупном старте так и не довелось. Громкие обвинения австрийской полиции окончательно надломили нашего чемпиона. А сейчас выясняется, что все обвинения в адрес Шипулина были ложными. Карьеру российского биатлониста сгубили походя. Как будто, так и надо.

«У меня опустились руки, три дня не выходил из комнаты»

В декабре 2018 года в расположение сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Неожиданный вечерний визит состоялся в рамках расследования Центральной прокуратуры уголовных экономических преступлений и коррупции Австрии по факту использования российскими спортсменами запрещённых препаратов на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. Среди подозреваемых оказались биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Ирина Старых и Александр Логинов, а также пять членов тренерского и медицинского штаба сборной России.
Тогда Шипулин назвал происходящее «безосновательным бредом» и «охотой на ведьм», а спустя две недели созвал пресс-конференцию, на которой объявил о завершении карьеры. Антон не скрывал, что именно действия австрийкой полиции вынудили его принять тяжёлое решение об уходе из спорта: «Из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Я не выходил из комнаты три дня, старался отвлекать себя тренировками, но это не помогало». Спустя несколько дней Шипулин назвал инцидент с обвинениями в свой адрес последней каплей: «Основной и последней точкой был приход австрийской полиции. Я понял, что на этом всё не закончено. Тебе в любой момент могут сказать: „Антон, вы отстранены по подозрению“. А ради чего я потратил лучшие годы? Я жертвовал ими ради того, чтобы участвовать в чистом, профессиональном, справедливом спорте. Сейчас я этого спорта не вижу».

Все свободны. Все довольны?

Подозреваемым в употреблении допинга россиянам грозило не только временное отстранение, но и реальный тюремный срок. Однако в итоге Международный союз биатлонистов так и не получил доказательств вины россиян, а потому не нашёл оснований для их отлучения от биатлона. А спустя девять месяцев президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов. Хорошо, что всё так закончилось. Австрийская полиция получила информацию о нарушениях в сборной России, провела расследование, не нашла доказательств и сняла обвинения. Просто идеальная работа судебной системы, разве нет? Лидеры нашей команды Логинов и Гараничев теперь могут не опасаться поездок на европейские этапы. Наверняка огромные камни свалились с плеч Волкова и Старых, претендующих на место в главной команде. Редкий для российского спорта хэппи-энд допинговой истории. Все довольны, можно жить дальше. Но как быть с Шипулиным?

Шипулина доломали на ровном месте

За девять месяцев, пока велось расследование, Антон сосредоточился на политической карьере и за несколько дней до снятия обвинений был избран в Госдуму РФ. Разумеется, о его возвращении на лыжню и речи нет. Тем более, по его же словам, нельзя быть уверенным, что подобная история не повторится. Жаль, конечно, что мы так и не увидели, к чему привело тяжёлое решение Шипулина продолжить карьеру, принятое в октябре 2018 года. Большинство специалистов предполагало, что ему не удастся вернуться на лидирующие позиции, но теперь нам остаётся об этом только гадать.
Возможно, Шипулину действительно надо было уйти после скандального и необоснованного недопуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане. И в этом плане австрийская история только ускорила неизбежное и избавила болельщиков, да и самого спортсмена от мучений и разочарований. Семья получила мужа и отца, а Госдума — ещё одного спортсмена.
Наверняка, если бы Антон впервые столкнулся с обвинениями в допинге, то продолжил бы борьбу. Но австрийский инцидент стал щедрой щепоткой соли на открытую рану, нанесённую Международным олимпийским комитетом и Всемирным антидопинговым агентством. Теперь же выяснилось, что все обвинения были пустышкой. Нашего спортсмена доломали просто так, без оснований и причин. Доломали и пошли дальше. Без извинений и компенсации.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Норицын: отстранение Васильевой — исключительно вина спортсмена Норицын: отстранение Васильевой — исключительно вина спортсмена Представитель Васильевой — о дисквалификации: это решение слишком жёсткое Представитель Васильевой — о дисквалификации: это решение слишком жёсткое Губерниев — Шипулину: кнопку сам жмёшь? Губерниев — Шипулину: кнопку сам жмёшь?
Комментарии3
Биатлон , Статьи , Александр Логинов , Владимир Драчев , Ирина Старых , Алексей Волков , Евгений Гараничев , Антон Шипулин , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава UFC прокомментировал «низкие» зарплаты бойцов
Глава UFC прокомментировал «низкие» зарплаты бойцов
Лучший бегун мира Болт выбрал футболиста года
Лучший бегун мира Болт выбрал футболиста года
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»52
Тренер Ибрагимовича сравнил его с Месси и Роналду
Тренер Ибрагимовича сравнил его с Месси и Роналду1
Мамаеву нашли новый клуб
Мамаеву нашли новый клуб16
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение