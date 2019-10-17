Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Российская спортсменка сменила гражданство 

Рамблер 3 часа назад
«Устала от российского биатлона»
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Аделина Сабитова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Белоруссии. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом оформления перехода спортсменки, сообщает ТАСС.
По данным издания, Сабитовой 22 года, она представляет Удмуртию, однако никогда не входила в состав национальной сборной. На последнем чемпионате страны спортсменка выступила в одной личной гонке — в спринте, в котором заняла 44-е место.
Союз биатлонистов России уже одобрил переход Сабитовой. Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).
Агентство также отметило, что сменить спортивное гражданство собирается и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова, которая планирует выступать за сборную Словении.
«Рамблер» писал, что о смене спортивного гражданства Ольга Подчуфарова говорила еще в 2018 году, отмечая, что «видит стопроцентный плюс тренироваться в маленькой команде, в другой стране, с меньшей конкуренцией».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии2
Биатлон , Статьи , Ольга Подчуфарова , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Фанаты «Динамо» отреагировали на бесплатные билеты
Фанаты «Динамо» отреагировали на бесплатные билеты
В Токио задумались об Олимпиаде на японских Курилах
В Токио задумались об Олимпиаде на японских Курилах9
Самый быстрый нокаутер в UFC оценил тактику Нурмагомедова
Самый быстрый нокаутер в UFC оценил тактику Нурмагомедова
Гаскойн признан невиновным в сексуальных домогательствах
Гаскойн признан невиновным в сексуальных домогательствах
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение