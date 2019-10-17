«Устала от российского биатлона»

Российская спортсменка сменила гражданство

Российская биатлонистка Аделина Сабитова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Белоруссии. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом оформления перехода спортсменки, сообщает ТАСС.

По данным издания, Сабитовой 22 года, она представляет Удмуртию, однако никогда не входила в состав национальной сборной. На последнем чемпионате страны спортсменка выступила в одной личной гонке — в спринте, в котором заняла 44-е место.

Союз биатлонистов России уже одобрил переход Сабитовой. Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

Агентство также отметило, что сменить спортивное гражданство собирается и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова , которая планирует выступать за сборную Словении.

«Рамблер» писал, что о смене спортивного гражданства Ольга Подчуфарова говорила еще в 2018 году, отмечая, что «видит стопроцентный плюс тренироваться в маленькой команде, в другой стране, с меньшей конкуренцией».