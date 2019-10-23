Это шапито: Спортсменка объяснила «побег» из России

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова , которая будет выступать за сборную Словении, объяснила, почему приняла такое решение, сообщает РИА Новости. По словам спортсменки, на родине она чувствует себя «грустным клоуном».

Как ранее сообщал «Рамблер», о том, что Подчуфарова станет членом словенской команды заявил Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак. Он отметил, что инициатива перехода в сборную его страны исходила от самой российской спортсменки и пообещал, что в новой команде биатлонистка будет «на первых ролях». При этом в ближайшее время она планирует получить гражданство Словении.

По данным агентства, Подчуфарова прокомментировала своё решение на личной странице в Instagram (аккаунт закрытый — прим. ред.). По её словам, она не стремится «всем понравится», поскольку уже давно не переживает из-за мнения общественности. Спортсменка подчеркнула, что вопросы, касающиеся ее жизни и карьеры, она вольна решать сама.

«В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор», — написала биатлонистка.

Ольга Подчуфарова — чемпионка мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования на десять километров, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене. В апреле 2018 года она объявляла о завершении карьеры.