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Это шапито: Спортсменка объяснила «побег» из России 

Рамблер + ещё 16 23 октября 2019
Это шапито: Спортсменка объяснила «побег» из России
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая будет выступать за сборную Словении, объяснила, почему приняла такое решение, сообщает РИА Новости. По словам спортсменки, на родине она чувствует себя «грустным клоуном».
Как ранее сообщал «Рамблер», о том, что Подчуфарова станет членом словенской команды заявил Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак. Он отметил, что инициатива перехода в сборную его страны исходила от самой российской спортсменки и пообещал, что в новой команде биатлонистка будет «на первых ролях». При этом в ближайшее время она планирует получить гражданство Словении.
По данным агентства, Подчуфарова прокомментировала своё решение на личной странице в Instagram (аккаунт закрытый — прим. ред.). По её словам, она не стремится «всем понравится», поскольку уже давно не переживает из-за мнения общественности. Спортсменка подчеркнула, что вопросы, касающиеся ее жизни и карьеры, она вольна решать сама.
«В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор», — написала биатлонистка.
Ольга Подчуфарова — чемпионка мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования на десять километров, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене. В апреле 2018 года она объявляла о завершении карьеры.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии152
Биатлон , Российские спортсменки , Ольга Подчуфарова , РИА Новости
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