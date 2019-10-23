Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
0 0
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
6 1
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Челси
Челси
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 3
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
2 0
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
1 1
Герта Герта
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 1
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
1 1
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
1 1
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
2 0
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 1
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 0
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
19:30
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
21:30
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Фортуна Фортуна
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
14:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
16:00
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
18:00
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
21:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
23:15
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:00
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
22:00
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада

«Наш спорт — это цирк-шапито»: Подчуфарова о побеге из России 

Газета.Ru 2 часа назад
«Наш спорт — это цирк-шапито»
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт «цирком-шапито». При этом дебютировать за новую национальную сборную 27-летняя россиянка сможет не раньше января 2020 года.
16 октября стало известно, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство. Теперь 27-летняя россиянка будет выступать за национальную команду Словении. Однако дебют спортсменки за новую сборную откладывается: из-за некоторых процессуальных трудностей переход в словенскую команду осуществится не ранее января 2020 года, тогда как первый этап Кубка мира нового сезона стартует уже 30 ноября. Об этом сообщил председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц, заявивший, что данный вопрос должен быть рассмотрен на ближайшем исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU), который ранее ужесточил правила перехода спортсменов из одной сборную в другую.
«Процесс перехода еще не завершен. Этот вопрос необходимо будет обсудить с исполкомом IBU. Но произойдет это только после решения других задач, включая предоставление ей гражданства Словении. При благоприятном развитии событий Подчуфарова возьмет словенское гражданство только к середине сезона», — цитирует Репинца ТАСС.
При этом он не исключил, что процесс может быть ускорен. Произойдет это в том случае, если словенская ассоциация лыжного спорта предоставит убедительные обоснования для перехода Подчуфаровой.
Что касается самой биатлонистки, то свое неожиданное решение о смене спортивного гражданства она объяснила весьма резко. Именно Подчуфарова проявила инициативу перехода в состав сборной Словении, хотя, по ее словам, даже рассматривала возможность с приобретением гражданства Молдавии. На данный момент у спортсменки имеется разрешение о смене гражданства от Союза биатлонистов России (СБР), однако в IBU до сих пор даже не получили заявки по поводу трансфера. По словам Подчуфаровой, которая год назад объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, она осталась недовольна происходящим в российском спорте, что, собственно, и побудило ее принять решение о выступлении под флагом другой страны.
«Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с этим делать. В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор.
Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока. Я ценю свое прошлое. Уважаю всех тех, кто был моим учителем и наставником. Но сейчас я смотрю в будущее. В светлое будущее», — написала Подчуфарова у себя в Instagram.
В своей карьере Ольга Подчуфарова становилась бронзовым призером в составе российской сборной, за которую она дебютировала еще в 20-летнем возрасте, на чемпионате мира — 2017 в смешанной эстафете, а также выигрывала золото и две бронзовые награды на этапах Кубка мира. Лучшим результатом на Кубках мира для нее до сих пор остается 16-е место в общем зачете сезона-2015/6. Однако из-за череды травм больших успехов биатлонистка не достигла — поздне выше 45-й строчки она не поднималась. Особенно провальным для нее оказался сезон-2017/18, в ходе которого она пропустила большинство стартов.
Что касается перехода спортсменки в состав сборной Словении, то впервые о данном намерении в словенской федерации лыжного спорта узнали летом этого года, когда биатлонистка возобновила карьеру.
«Во время тренировок в Поклюке Ольга выразила желание выступать за Словению. Мы стали обдумывать такой вариант, и пришли к понимаю, что это будет полезно как самой Ольге, так и нашей молодой женской команде, которой важно иметь в составе столь опытную спортсменку», — говорил глава биатлонного комитета.
В Ассоциации лыжного спорта Словении данное решение Подчуфаровой приняли быстро, выразив надежду на то, что россиянка сможет положительно повлиять на биатлон в стране. По замыслам словенцев, Ольга Подчуфарова поделится своим опытом для обучения молодых доморощенных словенских биатлонисток, а также повысит общий уровень национальной сборной в преддверии чемпионата мира, который пройдет в 2021 году в Поклюке.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года "Запомните меня смеющейся": чемпионка Паралимпиады Верворт сделала эвтаназию "Запомните меня смеющейся": чемпионка Паралимпиады Верворт сделала эвтаназию
Комментарии37
Биатлон , Статьи , Ольга Подчуфарова , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский раскритиковал «Зенит» за поражение
Боярский раскритиковал «Зенит» за поражение5
Семак прокомментировал поражение «Лейпцигу»
Семак прокомментировал поражение «Лейпцигу»
«Отвали, я не хочу играть за твою команду»
«Отвали, я не хочу играть за твою команду»4
Теннисистка из США похвалила борщ в Москве
Теннисистка из США похвалила борщ в Москве
Молиться поздно. Российский спорт ждёт приговор
Молиться поздно. Российский спорт ждёт приговор6
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение