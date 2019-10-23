«Наш спорт — это цирк-шапито»: Подчуфарова о побеге из России

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт «цирком-шапито». При этом дебютировать за новую национальную сборную 27-летняя россиянка сможет не раньше января 2020 года.

16 октября стало известно, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство. Теперь 27-летняя россиянка будет выступать за национальную команду Словении. Однако дебют спортсменки за новую сборную откладывается: из-за некоторых процессуальных трудностей переход в словенскую команду осуществится не ранее января 2020 года, тогда как первый этап Кубка мира нового сезона стартует уже 30 ноября. Об этом сообщил председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц, заявивший, что данный вопрос должен быть рассмотрен на ближайшем исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU), который ранее ужесточил правила перехода спортсменов из одной сборную в другую.

«Процесс перехода еще не завершен. Этот вопрос необходимо будет обсудить с исполкомом IBU. Но произойдет это только после решения других задач, включая предоставление ей гражданства Словении. При благоприятном развитии событий Подчуфарова возьмет словенское гражданство только к середине сезона», — цитирует Репинца ТАСС.

При этом он не исключил, что процесс может быть ускорен. Произойдет это в том случае, если словенская ассоциация лыжного спорта предоставит убедительные обоснования для перехода Подчуфаровой.

Что касается самой биатлонистки, то свое неожиданное решение о смене спортивного гражданства она объяснила весьма резко. Именно Подчуфарова проявила инициативу перехода в состав сборной Словении, хотя, по ее словам, даже рассматривала возможность с приобретением гражданства Молдавии. На данный момент у спортсменки имеется разрешение о смене гражданства от Союза биатлонистов России (СБР), однако в IBU до сих пор даже не получили заявки по поводу трансфера. По словам Подчуфаровой, которая год назад объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, она осталась недовольна происходящим в российском спорте, что, собственно, и побудило ее принять решение о выступлении под флагом другой страны.

«Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с этим делать. В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор.

Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока. Я ценю свое прошлое. Уважаю всех тех, кто был моим учителем и наставником. Но сейчас я смотрю в будущее. В светлое будущее», — написала Подчуфарова у себя в Instagram.

В своей карьере Ольга Подчуфарова становилась бронзовым призером в составе российской сборной, за которую она дебютировала еще в 20-летнем возрасте, на чемпионате мира — 2017 в смешанной эстафете, а также выигрывала золото и две бронзовые награды на этапах Кубка мира. Лучшим результатом на Кубках мира для нее до сих пор остается 16-е место в общем зачете сезона-2015/6. Однако из-за череды травм больших успехов биатлонистка не достигла — поздне выше 45-й строчки она не поднималась. Особенно провальным для нее оказался сезон-2017/18, в ходе которого она пропустила большинство стартов.

Что касается перехода спортсменки в состав сборной Словении, то впервые о данном намерении в словенской федерации лыжного спорта узнали летом этого года, когда биатлонистка возобновила карьеру.

«Во время тренировок в Поклюке Ольга выразила желание выступать за Словению. Мы стали обдумывать такой вариант, и пришли к понимаю, что это будет полезно как самой Ольге, так и нашей молодой женской команде, которой важно иметь в составе столь опытную спортсменку», — говорил глава биатлонного комитета.

В Ассоциации лыжного спорта Словении данное решение Подчуфаровой приняли быстро, выразив надежду на то, что россиянка сможет положительно повлиять на биатлон в стране. По замыслам словенцев, Ольга Подчуфарова поделится своим опытом для обучения молодых доморощенных словенских биатлонисток, а также повысит общий уровень национальной сборной в преддверии чемпионата мира, который пройдет в 2021 году в Поклюке.