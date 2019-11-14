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Биатлонист Малышко победил в отборочной гонке к Кубку мира 

Вести.Ru + ещё 10 4 часа назад
Малышко победил в отборочной гонке к Кубку мира
Фото: EPA
В Тюмени завершился первый мужской отборочный спринт, результат которого будет учитываться при формировании сборной России на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU. Победителем гонки стал Дмитрий Малышко.
Он преодолел десять километров за 25 минут 20,3 секунды, не совершив ни одного промаха. Второе время показал Кирилл Стрельцов (+27,5 секунды, 1 промах). В тройке лучших также оказался Василий Томшин (+58,4 секунды, 1 промах).
Отметим, что в спринте не приняли участия Александр Логинов и Евгений Гараничев, которые без отбора попали в состав российской сборной на декабрьские этапы Кубка мира.
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Теги:
Биатлон , Александр Логинов , Дмитрий Малышко , Евгений Гараничев , СБОРНАЯ РОССИИ
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