Биатлонист Малышко победил в отборочной гонке к Кубку мира

В Тюмени завершился первый мужской отборочный спринт, результат которого будет учитываться при формировании сборной России на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU. Победителем гонки стал Дмитрий Малышко

Он преодолел десять километров за 25 минут 20,3 секунды, не совершив ни одного промаха. Второе время показал Кирилл Стрельцов (+27,5 секунды, 1 промах). В тройке лучших также оказался Василий Томшин (+58,4 секунды, 1 промах).