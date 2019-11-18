Глазырина отреагировала на невключение в состав сборной

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Футбол
Испанцы расправились со сборной Румынии
Испанцы расправились со сборной Румынии
Футбол
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Хоккей
Хачанов принес России победу над хорватами
Хачанов принес России победу над хорватами
Теннис
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Биатлонистка Глазырина отреагировала на невключение в состав сборной России 

ТАСС + ещё 74 15 часов назад
Глазырина отреагировала на невключение в состав сборной
Фото: ТАСС
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не связывает невключение в состав национальной команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) с пропуском двух допинг-тестов. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
Оглашение состава на первые международные старты состоялось в субботу на собрании команды. Поскольку Глазырина провела в сборной только заключительный этап централизованной подготовки к сезону, она отбиралась не на Кубок мира, а на второй по значимости турнир — Кубок IBU. По итогам контрольных тренировок, которые прошли в пятницу и субботу на сборе в Тюмени, 32-летняя биатлонистка стала третьей из 17 участниц, однако ее не оказалось в числе 13 спортсменок, которые поедут на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что Глазырина не попала в состав, в частности, из-за пропуска двух допинг-тестов.
"К отбору я приехала, если меня два дня не было на сборе (стартовал 6 ноября — прим. ТАСС), то на это есть веские причины (3 ноября у биатлонистки скончался отец). Некоторые спортсмены и с двумя флажками (пропуск допинг-теста) выступали на Олимпиаде", — написала спортсменка.
Глазырина является чемпионкой мира 2019 года в спринте на дистанции 6 км, также на этом чемпионате мира она становилась бронзовым призером в суперспринте.
Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Биатлонистки Миронова, Резцова и Воронина выполнили критерии отбора на первые три этапа КМ Биатлонистки Миронова, Резцова и Воронина выполнили критерии отбора на первые три этапа КМ Малышко выиграл спринт на контрольной тренировке сборной России по биатлону Малышко выиграл спринт на контрольной тренировке сборной России по биатлону Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты, Логинов и Гараничев выступят в одной гонке Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты, Логинов и Гараничев выступят в одной гонке
Комментарии 
Теги:
Биатлон , Российские спортсменки , Владимир Драчев , Екатерина Глазырина , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Испанцы расправились со сборной Румынии
Испанцы расправились со сборной Румынии
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Хачанов принес России победу над хорватами
Хачанов принес России победу над хорватами
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора 13
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение