Биатлонистка Глазырина отреагировала на невключение в состав сборной России

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не связывает невключение в состав национальной команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) с пропуском двух допинг-тестов. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Glazyrina Katya (@katya_glaz) 17 Ноя 2019 в 11:09 PST Оглашение состава на первые международные старты состоялось в субботу на собрании команды. Поскольку Глазырина провела в сборной только заключительный этап централизованной подготовки к сезону, она отбиралась не на Кубок мира, а на второй по значимости турнир — Кубок IBU. По итогам контрольных тренировок, которые прошли в пятницу и субботу на сборе в Тюмени, 32-летняя биатлонистка стала третьей из 17 участниц, однако ее не оказалось в числе 13 спортсменок, которые поедут на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что Глазырина не попала в состав, в частности, из-за пропуска двух допинг-тестов.

"К отбору я приехала, если меня два дня не было на сборе (стартовал 6 ноября — прим. ТАСС), то на это есть веские причины (3 ноября у биатлонистки скончался отец). Некоторые спортсмены и с двумя флажками (пропуск допинг-теста) выступали на Олимпиаде", — написала спортсменка.

Глазырина является чемпионкой мира 2019 года в спринте на дистанции 6 км, также на этом чемпионате мира она становилась бронзовым призером в суперспринте.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.