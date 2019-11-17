Глазырина могла не попасть в состав из-за двух пропущенных допинг-тестов

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не попала в состав сборной России по итогам контрольных стартов в Тюмени, хотя выполнила все условия для участия в гонках на Кубке IBU. Причиной её не включения в состав могли стать два пропущенных допинг-теста, в течение одного календарного года. После печально известного случая с Маргаритой Васильевой , стоившего женской сборной России квоты на сезон 2019-2020, тренерский штаб сборной и руководство СБР не хотят рисковать, сообщил News.ru источник знакомый с ситуацией. Окончательно вопрос о составе сборной России на Кубок мира и Кубок IBU будет решён на заседании правления СБР 18 ноября, писал News.ru.

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